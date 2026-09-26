El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, y la primera dama, Kim Hye-kyung, fueron captados en la famosa taquería de la Ciudad de México (CDMX), “Tacos Atarantados”, durante su visita al país.

Fueron los Tacos Atarantados los que dieron a conocer el pasado viernes 25 de septiembre que Lee Jae-myung visitó el local en Zona Rosa:

“Si le sabe mi presi de Corea pa tener feliz a su señora, la primera dama”. Tacos Atarantados en Ig

Captan a Lee Jae-myung y primera dama en Tacos Atarantados de CDMX (Captura de pantalla)

Lee Jae-myung y su esposa hacen parada para comer en Tacos Atarantados de CDMX

Lee Jae-myung, presidente de Corea del Sur, viajó a México en una visita de Estado, invitado por Claudia Sheinbaum. Es la primera visita de un mandatario surcoreano al país en 16 años.

La agenda de Lee Jae-myung se enfocó, principalmente, en fortalecer la relación entre México y Corea del Sur, en temas como:

Comercio e inversiones

Energía y minerales críticos

Inteligencia artificial y tecnología digital

Cultura coreana

El pasado jueves 24 de septiembre se reunió con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, donde ambos gobiernos intercambiaron memorandos de entendimiento y realizaron una declaración conjunta.

Para el viernes 25, Lee Jae-myung participó en un foro empresarial y visitó la K-Expo. Ese mismo día, él y la primera dama, Kim Hye-kyung, probaron los Tacos Atarantados antes de acudir al concierto de Stray Kids.

Tacos Atarantados se encuentra en Córdoba 113, en la colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. El establecimiento es conocido por su oferta de tacos de estilo norteño y cuenta con diferentes preparaciones de carne.

De acuerdo con la información, la visita de Estado del presidente de Corea concluye este sábado 26 de septiembre de 2026. Saldrá de la CDMX para regresar a su país tras finalizar sus actividades en México.