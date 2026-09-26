Salomón Jara celebró la decisión del Congreso de Oaxaca para la desaparición de poderes en Juchitán, afirma que el estado necesita instituciones a la altura cuestiones de ingobernabilidad.

El gobernador de Oaxaca también agradeció que se atendiera su solicitud ante la detención de su alcalde, Miguel Sánchez Altamirano, por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Tal como destacó el secretario de Gobierno de Oaxaca, con la aprobación del Congreso local empieza una nueva etapa que termine con la delincuencia organizada con los funcionarios de Juchitán.

Salomón Jara celebra decisión del Congreso de Oaxaca de desaparecer los poderes de Juchitán

Mediante un mensaje en redes sociales, Salomón Jara celebró la decisión del Congreso de Oaxaca y reconoció a los diputados locales por respaldar con unanimidad la desaparición del ayuntamiento de Juchitán.

Salomón Jara reconoce al Congreso de Oaxaca por responder a situación en Juchitán (Captura de pantalla)

Tal como resaltó en su mensaje, los diputados del Congreso de Oaxaca atendieron con responsabilidad la situación en Juchitán ante los momentos que vive el municipio por inseguridad e ingobernabilidad.

Por lo mismo, Salomón Jara resaltó que los diputados pusieron por delante la gobernabilidad y tranquilidad de las familias en Juchitán, tras votar con 35 votos a favor de los 28 que necesitaban.

Salomón Jara añadió que ahora le corresponde garantizar una transición ordenada y así dar certeza al pueblo de Juchitán, sin adelantar quién será la persona encargad del ayuntamiento.

Mientras tanto, es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la que tendrá presencia en Juchitán ante la falta de garantías jurídicas y administrativas por parte de su ayuntamiento.

Salomón Jara nombrará un encargado de Juchitán ante desaparición de poderes: esto sigue para el municipio

Tal como explicó Jesús Romero, secretario de Gobierno, tras la decisión del Congreso de Oaxaca, los diputados emitirían un decreto que se publicará en el Periódico Oficial del Estado.

Tras esto, Salomón Jara nombrará a un encargado que tomará las funciones legislativas y de gobierno en Juchitán, como representante del Gobierno de Oaxaca debido a la ingobernabilidad del municipio.

Dicho encargado podrá solicitar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca unas elecciones extraordinarias o crear un consejo municipal con los funcionarios de ley del ayuntamiento.