The New York Times ha revelado su lista de las 100 mejores series del siglo XXI, donde Breaking Bad se alzó con el primer lugar, siendo la mejor.

Seguida por The Wire en el segundo lugar de las 100 mejores series del siglo XXI, mientras que Mad Men en la tercera ubicación, el cuarto lugar correspondió a Succession y en quinto lugar Fleabag.

Tras la votación de un jurado formado por más de 500 expertos de la industria que eligieron a sus series favoritas del siglo XXI, ósea estrenadas desde el año 2000.

Entre los votantes de las mejores series del siglo XXI para The New York Times destacan actores y creadores, tales como Elisabeth Moss, Adam Scott, Bryan Cranston, Rose Byrne, Colman Domingo, Jason Bateman, Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley entre otros.

The New York Times las 100 mejores series del siglo XXI: Dónde verlas en México

A continuación te dejamos las lista completa de las 100 mejores series del siglo XXI del The New York Times y dónde verlas desde México: