The New York Times ha revelado su lista de las 100 mejores series del siglo XXI, donde Breaking Bad se alzó con el primer lugar, siendo la mejor.

Seguida por The Wire en el segundo lugar de las 100 mejores series del siglo XXI, mientras que Mad Men en la tercera ubicación, el cuarto lugar correspondió a Succession y en quinto lugar Fleabag.

Tras la votación de un jurado formado por más de 500 expertos de la industria que eligieron a sus series favoritas del siglo XXI, ósea estrenadas desde el año 2000.

Entre los votantes de las mejores series del siglo XXI para The New York Times destacan actores y creadores, tales como Elisabeth Moss, Adam Scott, Bryan Cranston, Rose Byrne, Colman Domingo, Jason Bateman, Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley entre otros.

The New York Times las 100 mejores series del siglo XXI: Dónde verlas en México

A continuación te dejamos las lista completa de las 100 mejores series del siglo XXI del The New York Times y dónde verlas desde México:

  1. Breaking Bad (2008–2013) - Netflix
  2. The Wire (2002–2008) - HBO Max
  3. Mad Men (2007–2015) - Disney+
  4. Succession (2018–2023) - HBO Max
  5. Fleabag (2016–2019) - Prime Video
  6. Game of Thrones (2011–2019) - HBO Max
  7. Veep (2012–2019) - HBO Max
  8. 30 Rock (2006–2013) - No disponible
  9. Curb Your Enthusiasm (2000–2024) - HBO Max
  10. Atlanta (2016–2022) - Disney+
  11. The Office (U.S.) (2005–2013) - Netflix / Prime Video / HBO Max
  12. Arrested Development (2003–2019) - Netflix
  13. Girls (2012–2017) - HBO Max
  14. Friday Night Lights (2006–2011) - Prime Video
  15. Six Feet Under (2001–2005) - HBO Max
  16. The Office (U.K.) (2001–2003) - HBO Max
  17. The Americans (2013–2018) - Disney+
  18. I May Destroy You (2020) - HBO Max
  19. Chernobyl (2019) - HBO Max
  20. The Crown (2016–2023) - Netflix
  21. The White Lotus (2021–presente) - HBO Max
  22. Lost (2004–2010) - Disney+
  23. The Comeback (2005–2026) - HBO Max
  24. Deadwood (2004–2006) - Paramount+
  25. The Leftovers (2014–2017) - HBO Max
  26. Black Mirror (2011–presente) - Netflix
  27. Better Call Saul (2015–2022) - Netflix
  28. Band of Brothers (2001) - HBO Max
  29. Key & Peele (2012–2015) - No disponible
  30. Severance (2022–presente) - Apple TV+
  31. Survivor (2000–presente) - No disponible
  32. Andor (2022–2025) - Disney+
  33. Enlightened (2011–2013) - No disponible
  34. Schitt’s Creek (2015–2020) - No disponible
  35. True Detective (Season 1) (2014) - HBO Max
  36. The Pitt (2025–presente) - HBO Max
  37. Battlestar Galactica (2005–2009) - Amazon Video (compra)
  38. Homeland (2011–2020) - Disney+
  39. Watchmen (2019) - HBO Max
  40. Adolescence (2025) - Netflix
  41. Louie (2010–2015) - No disponible
  42. Hacks (2021–2026) - HBO Max
  43. Peaky Blinders (2013–2022) - Netflix
  44. BoJack Horseman (2014–2020) - Netflix
  45. Happy Valley (2014–2023) - No disponible
  46. Broad City (2014–2019) - Paramount+
  47. Twin Peaks: The Return (2017) - Paramount+
  48. House of Cards (2013–2018) - Netflix
  49. Normal People (2020) - Prime Video
  50. Parks and Recreation (2009–2015) - Prime Video
  51. The Good Place (2016–2020) - Netflix
  52. Downton Abbey (2010–2015) - Netflix
  53. Stranger Things (2016–2025) - Netflix
  54. The Bureau (2015–2020) - No disponible
  55. Insecure (2016–2021) - HBO Max
  56. Nathan for You (2013–2017) - No disponible
  57. I Think You Should Leave (2019–presente) - Netflix
  58. Chappelle’s Show (2003–2006) - Paramount+
  59. PEN15 (2019–2021) - No disponible
  60. Peep Show (2003–2015) - No disponible
  61. RuPaul’s Drag Race (2009–presente) - Paramount+
  62. Slow Horses (2022–presente) - Apple TV+
  63. The Thick of It (2005–2012) - No disponible
  64. Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013–2018) - No disponible
  65. Mare of Easttown (2021) - HBO Max
  66. The Rehearsal (2022–presente) - HBO Max
  67. The Handmaid’s Tale (2017–2025) - Disney+
  68. Ozark (2017–2022) - Netflix
  69. Anthony Bourdain: No Reservations (2005–2012) - No disponible
  70. The Shield (2002–2008) - No disponible
  71. Beef (Season 1) (2023) - Netflix
  72. Squid Game (2021–2025) - Netflix
  73. Barry (2018–2023) - HBO Max
  74. The Bear (2022–2026) - Disney+
  75. Ted Lasso (2020–presente) - Apple TV+
  76. Somebody Somewhere (2022–2024) - HBO Max
  77. Modern Family (2009–2020) - Disney+
  78. It’s Always Sunny in Philadelphia (2005–presente) - Disney+
  79. The Good Wife (2009–2016) - Paramount+
  80. How To with John Wilson (2020–2023) - HBO Max
  81. The Queen’s Gambit (2020) - Netflix
  82. Better Things (2016–2022) - Disney+
  83. Justified (2010–2015) - Disney+
  84. Planet Earth (2006) - HBO Max
  85. The Great British Baking Show (2010–presente) - Netflix
  86. Shogun (2024–presente) - Disney+
  87. Reservation Dogs (2021–2023) - Disney+
  88. Dexter (2006–2013) - Paramount+
  89. Baby Reindeer (2024) - Netflix
  90. Eastbound & Down (2009–2013) - HBO Max
  91. Catastrophe (2015–2019) - No disponible
  92. The Night Of (2016) - HBO Max
  93. Station Eleven (2021–2022) - HBO Max
  94. The Diplomat (2023–presente) - Netflix
  95. House (2004–2012) - Prime Video
  96. Halt and Catch Fire (2014–2017) - No disponible
  97. Community (2009–2015) - Netflix
  98. The OA (2016–2019) - Netflix
  99. Gilmore Girls (2000–2007) - Netflix
  100. Scandal (2012–2018) - Disney+