The New York Times ha revelado su lista de las 100 mejores series del siglo XXI, donde Breaking Bad se alzó con el primer lugar, siendo la mejor.
Seguida por The Wire en el segundo lugar de las 100 mejores series del siglo XXI, mientras que Mad Men en la tercera ubicación, el cuarto lugar correspondió a Succession y en quinto lugar Fleabag.
Tras la votación de un jurado formado por más de 500 expertos de la industria que eligieron a sus series favoritas del siglo XXI, ósea estrenadas desde el año 2000.
Entre los votantes de las mejores series del siglo XXI para The New York Times destacan actores y creadores, tales como Elisabeth Moss, Adam Scott, Bryan Cranston, Rose Byrne, Colman Domingo, Jason Bateman, Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley entre otros.
The New York Times las 100 mejores series del siglo XXI: Dónde verlas en México
A continuación te dejamos las lista completa de las 100 mejores series del siglo XXI del The New York Times y dónde verlas desde México:
- Breaking Bad (2008–2013) - Netflix
- The Wire (2002–2008) - HBO Max
- Mad Men (2007–2015) - Disney+
- Succession (2018–2023) - HBO Max
- Fleabag (2016–2019) - Prime Video
- Game of Thrones (2011–2019) - HBO Max
- Veep (2012–2019) - HBO Max
- 30 Rock (2006–2013) - No disponible
- Curb Your Enthusiasm (2000–2024) - HBO Max
- Atlanta (2016–2022) - Disney+
- The Office (U.S.) (2005–2013) - Netflix / Prime Video / HBO Max
- Arrested Development (2003–2019) - Netflix
- Girls (2012–2017) - HBO Max
- Friday Night Lights (2006–2011) - Prime Video
- Six Feet Under (2001–2005) - HBO Max
- The Office (U.K.) (2001–2003) - HBO Max
- The Americans (2013–2018) - Disney+
- I May Destroy You (2020) - HBO Max
- Chernobyl (2019) - HBO Max
- The Crown (2016–2023) - Netflix
- The White Lotus (2021–presente) - HBO Max
- Lost (2004–2010) - Disney+
- The Comeback (2005–2026) - HBO Max
- Deadwood (2004–2006) - Paramount+
- The Leftovers (2014–2017) - HBO Max
- Black Mirror (2011–presente) - Netflix
- Better Call Saul (2015–2022) - Netflix
- Band of Brothers (2001) - HBO Max
- Key & Peele (2012–2015) - No disponible
- Severance (2022–presente) - Apple TV+
- Survivor (2000–presente) - No disponible
- Andor (2022–2025) - Disney+
- Enlightened (2011–2013) - No disponible
- Schitt’s Creek (2015–2020) - No disponible
- True Detective (Season 1) (2014) - HBO Max
- The Pitt (2025–presente) - HBO Max
- Battlestar Galactica (2005–2009) - Amazon Video (compra)
- Homeland (2011–2020) - Disney+
- Watchmen (2019) - HBO Max
- Adolescence (2025) - Netflix
- Louie (2010–2015) - No disponible
- Hacks (2021–2026) - HBO Max
- Peaky Blinders (2013–2022) - Netflix
- BoJack Horseman (2014–2020) - Netflix
- Happy Valley (2014–2023) - No disponible
- Broad City (2014–2019) - Paramount+
- Twin Peaks: The Return (2017) - Paramount+
- House of Cards (2013–2018) - Netflix
- Normal People (2020) - Prime Video
- Parks and Recreation (2009–2015) - Prime Video
- The Good Place (2016–2020) - Netflix
- Downton Abbey (2010–2015) - Netflix
- Stranger Things (2016–2025) - Netflix
- The Bureau (2015–2020) - No disponible
- Insecure (2016–2021) - HBO Max
- Nathan for You (2013–2017) - No disponible
- I Think You Should Leave (2019–presente) - Netflix
- Chappelle’s Show (2003–2006) - Paramount+
- PEN15 (2019–2021) - No disponible
- Peep Show (2003–2015) - No disponible
- RuPaul’s Drag Race (2009–presente) - Paramount+
- Slow Horses (2022–presente) - Apple TV+
- The Thick of It (2005–2012) - No disponible
- Anthony Bourdain: Parts Unknown (2013–2018) - No disponible
- Mare of Easttown (2021) - HBO Max
- The Rehearsal (2022–presente) - HBO Max
- The Handmaid’s Tale (2017–2025) - Disney+
- Ozark (2017–2022) - Netflix
- Anthony Bourdain: No Reservations (2005–2012) - No disponible
- The Shield (2002–2008) - No disponible
- Beef (Season 1) (2023) - Netflix
- Squid Game (2021–2025) - Netflix
- Barry (2018–2023) - HBO Max
- The Bear (2022–2026) - Disney+
- Ted Lasso (2020–presente) - Apple TV+
- Somebody Somewhere (2022–2024) - HBO Max
- Modern Family (2009–2020) - Disney+
- It’s Always Sunny in Philadelphia (2005–presente) - Disney+
- The Good Wife (2009–2016) - Paramount+
- How To with John Wilson (2020–2023) - HBO Max
- The Queen’s Gambit (2020) - Netflix
- Better Things (2016–2022) - Disney+
- Justified (2010–2015) - Disney+
- Planet Earth (2006) - HBO Max
- The Great British Baking Show (2010–presente) - Netflix
- Shogun (2024–presente) - Disney+
- Reservation Dogs (2021–2023) - Disney+
- Dexter (2006–2013) - Paramount+
- Baby Reindeer (2024) - Netflix
- Eastbound & Down (2009–2013) - HBO Max
- Catastrophe (2015–2019) - No disponible
- The Night Of (2016) - HBO Max
- Station Eleven (2021–2022) - HBO Max
- The Diplomat (2023–presente) - Netflix
- House (2004–2012) - Prime Video
- Halt and Catch Fire (2014–2017) - No disponible
- Community (2009–2015) - Netflix
- The OA (2016–2019) - Netflix
- Gilmore Girls (2000–2007) - Netflix
- Scandal (2012–2018) - Disney+