Un video documentó el momento exacto en el que el huracán Polo se acerca a la región de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur.

Este contenido visual permite dimensionar la magnitud del desastre y la fuerza de la naturaleza en el noroeste mexicano.

El video se presenta como un registro histórico del paso de uno de los fenómenos meteorológicos más poderosos y peligrosos por territorio nacional.

Video muestra al huracán Polo mientras se acerca a Baja California Sur

A través de las redes sociales se difundió un video que mostraría cómo se ve el huracán Polo mientras se acerca a Baja California Sur.

De acuerdo con los datos obtenidos el video, habría sido capturado desde Los Cabos.

🚨☁️Así se ve el huracán Polo, de categoría 5, a su paso por Los Cabos, Baja California Sur.



📹: Adriana Márquez vía @Radio_Formula pic.twitter.com/BKmCdoCjwV — Azucena Uresti (@azucenau) September 25, 2026

Se observa una densa y oscura capa de nubes tormentosas que cuelga a baja altura sobre la superficie marina.

En la zona central, se puede notar al huracán Polo, aunque la imagen fue tomada a la distancia se puede apreciar perfectamente el fenómeno y su fuerza.

El encuadre presenta tonos oscuros y un marcado contraste entre el cielo turbulento y el agua agitada del océano, reflejando la intensidad del huracán Polo.

En las costas de Baja California Sur ya se registran olas de 2 a 3 metros, pero a partir del domingo y durante el lunes y martes, el oleaje se intensificará a niveles de entre 8 y 9 metros, generando riesgo de corrientes de resaca e inundaciones costeras.

Trayectoria del huracán Polo para los próximos días

El huracán Polo ha recuperado la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, alcanzando vientos máximos sostenidos de 260 km/h y rachas de hasta 315 km/h.

El ojo del ciclón se ubica en el Pacífico, a unos 430 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas y a 430 km al sur de Cabo Corrientes, Jalisco.

Aunque se mantiene en categoría 5, se prevé que al avanzar hacia el norte ingrese a aguas más frías y pierda fuerza de forma gradual. Disminuiría a categoría 4 el 26 de septiembre y a categoría 3 el 27 de septiembre.

Para el lunes 28 de septiembre, se pronostica que se aproxime o toque tierra en el estado de Baja California como un huracán de categoría 1 o 2, con posibles puntos de afectación en las inmediaciones de Los Cabos, La Paz y Puerto Cortés.

A partir del domingo se esperan lluvias fuertes a muy fuertes e intensas, concentradas principalmente en el sur y en la porción central de la península, lo que incrementa el riesgo de deslaves y desbordamientos.