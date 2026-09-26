Anime Music Lab anunció su nuevo evento para inicios de 2027, se trata de My Hero Academia en concierto en el Pepsi Center de CDMX, el cual celebrará los 10 años de la franquicia.

Si te interesa asistir al espectáculo, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

My Hero Academia en concierto (Horikoshi/Shueisha / Timothy Norris)

Fecha de My Hero Academia en concierto en el Pepsi Center

De acuerdo con la gente de Anime Music Lab, My Hero Academia en concierto se llevará a cabo el próximo sábado 6 de febrero de 2027, en un horario por confirmar.

Como ya mencionamos, My Hero Academia en concierto se celebrará en el Pepsi Center, ubicado en Dakota s/n, Nápoles, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, CDMX.

Debido al recinto, este será un concierto más íntimo que los otros realizados por Anime Music Lab, los cuales se han realizado en escenarios con mayor capacidad.

No obstante, el Pepsi Center también es conocido por ser uno de los inmuebles que alberga más conciertos de este tipo.

Preventa y precio de boletos de My Hero Academia en concierto

No habrá preventa de My Hero Academia en concierto; la venta general se hará el próximo 30 de septiembre de 2026 a través de Ticketmaster.

Todos los fans podrán comprar su boleto en taquilla, en línea o app, en efectivo o con cualquier tarjeta.

El precio de los boletos de My Hero Academia en concierto ira de los 900 a los 2,500 pesos; no se especificaron las zonas ni si habrá algún paquete VIP.

De igual manera, se desconoce si habrá mercancía oficial o se contará con la presencia de algún artista japonés invitado.