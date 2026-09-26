Congreso de Oaxaca aprueba desaparición de poderes en Juchitán

Congreso de Oaxaca aprobó con unanimidad de 35 votos la desaparición de Poderes en Juchitán, tras la detención de su alcalde Miguel Sánchez Altamirano, por delincuencia organizada.

La votación tuvo lugar la tarde de este viernes 25 de septiembre, tras convocarse a sesión extraordinaria en el Congreso de Oaxaca para discutir la solicitud del gobernador Salomón Jara por la detención.

La desaparición de Poderes aprobada establece que el ayuntamiento de Juchitán cesará funciones de sus integrantes, por lo una posible ruptura del orden constitucional o ingobernabilidad.

Congreso de Oaxaca aprueba con unanimidad la desaparición de Poderes en Juchitán

Con 35 votos a favor, sin abstenciones o sufragios en contra, se aprobó la desaparición de Poderes en el Congreso de Oaxaca, durante la sesión extraordinaria que tomó poco más de 20 minutos.

Sin embargo, la desaparición de Poderes en Juchitán provocó una discusión en el Congreso de Oaxaca tras la participación de la diputada Ale Morlán, tras cuestionar la indolencia por lo que pasa en el municipio.

Afirmó que la violencia en Juchitán escaló para convertirse en la demarcación con más homicidios de Oaxaca, por lo que espera que con la desaparición de Poderes se pueda restaurar el orden en el municipio.

Los diputados resaltaron el actuar de las dependencias federales en coordinación con las autoridades estatales, aunque señaló la presencia de Miguel Sánchez Altamirano en las mesas de seguridad.

En el Congreso de Oaxaca también pidieron que quien llegue como encargado de Juchitán debe dar garantías de su capacidad y que ame tanto al estado como al municipio para recuperar la paz.

¿Qué pasará con Juchitán tras la desaparición de Poderes? Salomón Jara determinará un encargado

Tras la decisión del Congreso de Oaxaca, será Salomón Jara quien nombre a un encargado de la administración de Juchitán de manera provisional mientras se convocan a elecciones extraordinarias.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Jesús Romero, explicó que el encargado podría solicitar al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPC) dichas elecciones.

O bien, convocar en los próximos 90 días la creación de un consejo municipal que concentre las funciones del ayuntamiento, pero de momento, son las fuerzas de seguridad las encargadas de Juchitán.

Referente a los servicios públicos de Juchitán, el secretario de Gobierno destacó que es una nueva etapa para el municipio y cortar con los vínculos de funcionarios con el crimen organizado.