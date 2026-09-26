La Fiscalía de Michoacán desmintió el contenido que circula en redes sociales sobre la reacción de una mujer tras supuestamente ver un tráiler lleno con cuerpos de niñas y niños en Zamora.

La dependencia aseguró que el video es falso y fue sacado de contexto, en medio de la polémica por el hallazgo de las madres buscadoras de cerca de mil 600 dientes de leche en Michoacán.

Fiscalía de Michoacán desmiente tráiler con cuerpos de niños denunciado en 2019 (Captura de pantalla)

Fiscalía de Michoacán rechaza versión sobre tráiler con cuerpos de niños, difundida en video viral de 2019

A través de redes sociales, se ha difundido el video de una mujer en aparente estado de crisis en 2019 luego de, según ella, ver un tráiler lleno de cuerpos de niños mientras se dirigía a su trabajo.

El impacto de la escena habría provocado que la mujer entrara en un estado de shock, por lo que fue captada llorando, gritando y pidiendo que la llevaran a su casa. Otras mujeres intentaron tranquilizarla.

De acuerdo con la información, la mujer habría pedido a una madre que caminaba por el lugar que cuidara a sus hijos. Tras la publicación del video, ya no se supo nada de ella.

El video volvió a generar cuestionamientos luego de que en Michoacán se reportara el hallazgo de alrededor de mil 600 dientes de leche durante trabajos realizados por madres buscadoras entre 2021 y 2026.

Ante esta situación, la Fiscalía de Michoacán salió a desmentir la narrativa que circula en redes sociales y señaló que el contenido difundido presenta información que no corresponde con hechos reales.