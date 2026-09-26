El gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara, designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado de Juchitán luego de que el alcalde de la demarcación Miguel Sánchez Altamirano, fue detenido.

“He designado a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán. Cuenta con todo nuestro respaldo” Salomón Jara

Así lo dio a conocer el mandatario estatal por medio de un mensaje que compartió en sus redes sociales, en el que resaltó que el comisionado cuenta con todo su apoyo para asumir el cargo.

Ante ello, Francisco Vázquez Jiménez expresó su gratitud por la confianza que le otorgó Salomón Jara y se comprometió a trabajar a favor de la paz de las familias de Juchitán en Oaxaca.

Francisco Vázquez Jiménez fue designado comisionado de Juchitán

El pasado 23 de septiembre, fuerzas federales detuvieron a Miguel Sánchez Altamirano, alcalde del municipio de Juchitán, Oaxaca, debido a las acusaciones en su contra de vínculos con grupos criminales.

Al respecto, se informó que se le imputan delitos de extorsión agravada, cobro de piso y delincuencia organizada, por lo que su detención dejó acéfala la presidencia municipal.

Debido a la situación, el gobernador Salomón Jara designó durante la noche del viernes 25 de septiembre a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado municipal de Juchitán.

Al respecto, Salomón Jara señaló en su mensaje en video que el nombramiento de Francisco Vázquez Jiménez se concreto en busca de garantizar la gobernabilidad en el municipio.

“Tenga la garantía de que Francisco (…) Sabrá llevar este proceso para poder rescatar a este hermoso pueblo de la situación en la que hoy se encuentra” Salomón Jara

Lo anterior debido a que confió que con la designación se garantizará la gestión y operatividad de los servicios básicos en todos las localidades que forman parte de la demarcación.

Incluso, pidió a la ciudadanía confiar en la designación del comisionado, pues aseveró que ejecutará las acciones necesarias para rescatar al municipio de la crisis en la que se encuentra tras la detención de Miguel Sánchez Altamirano.

He designado a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán. Cuenta con todo nuestro respaldo. pic.twitter.com/mCxmyOcgOL — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 26, 2026

Francisco Vázquez Jiménez se compromete a trabajar por las familia de Juchitán

Ante su designación como comisionado municipal de Juchitán, Oaxaca, Francisco Vázquez Jiménez extendió un agradecimiento al gobernador Salomón Jara por la confianza otorgada.

Sin embargo, resaltó que en adelante lo más importante es mantenerse a la altura de su compromiso a favor del interés supremo del bienestar general de las familias de Juchitán.

En ese sentido, resaltó que trabajará para la tranquilidad y paz de las familias del municipio, pues resaltó que el mismo al ser habitante d ella demarcación, pondrá todo su empeño en ello.

Tras ello, Salomón Jara resaltó que trabajará en conjunto con Francisco Vázquez Jiménez para efectuar una transición en orden y devolverle la paz y tranquilidad a los habitantes de Juchitán.