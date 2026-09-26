¿Quién es Francisco Vásquez Jiménez? Se trata del nuevo comisionado de Juchitán, Oxaca que fue designado por Salomón Jara luego de la detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano.

La noche del viernes 25 de septiembre de 2026, el gobernador informó sobre el nombramiento y le expresó su confianza, además de que garantizó que se establecerá un trabajo conjunto.

Lo anterior debido a que señaló que con la designación de Francisco Vásquez Jiménez, se garantizará la operatividad de servicios básicos en los pueblos, comunidades, agencias y colonias de Juchitán.

Francisco Vásquez Jiménez, nuevo comisionado de Juchitán (Especial)

¿Quién es Francisco Vásquez Jiménez?

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz nombró comisionado municipal en Juchitán a Francisco Vásquez Jiménez, ciudadano originario de la comunidad zapoteca binnizá en el Istmo de Tehuantepec.

El nombramiento ejecutivo ocurrió el 25 de septiembre tras la aprehensión del edil Miguel Sánchez Altamirano, recayendo la designación en un perfil sin registro de militancia partidista.

Francisco Vásquez Jiménez, nuevo comisionado de Juchitán (Especial)

El marco legal vigente asigna al encargado temporal la administración de los recursos del ayuntamiento de Juchitán, el trámite de expedientes oficiales y la operación de los servicios públicos.

El comisionado Francisco Vásquez Jiménez asumió el encargo por un plazo máximo legal de 90 días, periodo fijado para que el Congreso local determine la integración del Concejo Municipal.

¿Qué edad tiene Francisco Vásquez Jiménez?

No existen registros públicos o datos oficiales confirmados que especifiquen la fecha exacta de nacimiento o la edad de Francisco Vásquez Jiménez.

Francisco Vásquez Jiménez, nuevo comisionado de Juchitán (Especial)

¿Quién es la esposa de Francisco Vásquez Jiménez?

La información relativa a la vida conyugal de Francisco Vásquez Jiménez no figura publicada en fuentes periodísticas ni en registros de acceso público.

¿Qué signo zodiacal es Francisco Vásquez Jiménez?

Debido a la ausencia de datos sobre el día y mes de nacimiento del nuevo comisionado de Juchitán, tampoco se sabe su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Francisco Vásquez Jiménez?

Tampoco se sabe si el comisionado municipal de Juchitán tiene hijos, pues no hay reportes sobre su entorno familiar.

Francisco Vásquez Jiménez, nuevo comisionado de Juchitán (Especial)

¿Qué estudió Francisco Vásquez Jiménez?

En lo que respecta a la formación académica con la que cuenta Francisco Vásquez Jiménez, solo se puede establecer que habría estudiado lo siguiente:

Formación y certificación como locutor radial

Capacitación técnica en atención médica prehospitalaria (paramédico)

Entrenamiento especializado en rescate y combate de incendios (bombero)

¿En qué ha trabajado Francisco Vásquez Jiménez?

En cuanto a la trayectoria laboral del comisionado municipal, los datos disponibles permiten determinar que ha trabajado en los siguientes cargos: