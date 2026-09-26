Isaac del Toro buscará ganar este domingo 27 de septiembre el Mundial de Ciclismo de Ruta, y la motivación no es solo personal, sino la de darle un triunfo de ese tamaño a su país México.

Sin embargo, Isaac del Toro es responsable cuando le preguntan acerca de la carrera que definirá al ganador del Mundial de Ciclismo de Ruta. Pide ser muy inteligente al momento de la competencia.

En breve entrevista con la Unión Ciclista Internacional previo al gran día de la carrera, Del Toro fue sincero respecto al potencia del equipo de México.

“No tenemos el equipo más fuerte, así que necesitamos ser realmente inteligentes. Podría decir mi plan, pero tal vez cambie” Isaac del Toro, ciclista mexicano

Isaac del Toro lidera al equipo mexicano (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro busca aprovechar la ausencia de Tadej Pogacar en la carrera

Tadej Pogacar, compañero de equipo de Isaac del Toro en el UAE, no correrá la prueba definitiva del Mundial de Ciclismo de Ruta, lo cual luce como una ventaja a aprovechar para el mexicano.

“En realidad preferiría que Tadej estuviera aquí. Siempre me gusta cuando en la carrera está el ciclista más fuerte del mundo, y seguro que lo extrañaremos, pero si me siento bien me gustaría abordar la carrera a mi favor” Isaac del Toro, ciclista mexicano

La motivación de representar a México en el Mundial de Ciclismo de Ruta

Isaac del Toro triunfa lejos de México, su país, pero siempre hay un compatriota que lo acompaña en la carretera ondeando una bandera o dándole ánimos para ganar.

Eso no cambiará en el día decisivo del Mundial de Ciclismo de Ruta, el Torito mexicano lo valora y quiere responder haciendo una gran carrera.