El paro nacional de transportistas de este lunes 26 de octubre de 2026 provoca movilizaciones y afectaciones viales en diferentes estados de la república mexicana.

La Secretaría de Gobernación (Segob) reportó 38 puntos de protesta, con la participación de 691 vehículos y 858 personas, en medio de las exigencias del sector por mayor seguridad en carreteras, atención a los asaltos y extorsiones, y regulación de los cobros de grúas y peajes.

La movilización, convocada por organizaciones como CANACAR, HAMOTAC y CONATRAM, comenzó este lunes y tiene carácter indefinido.

Los transportistas demandan soluciones ante los riesgos que enfrentan en las carreteras federales, así como atención a sus inconformidades tributarias.

De acuerdo con el reporte de Segob, con corte a las 09:30 de la mañana de este 26 de octubre estos son los puntos afectados:

Veracruz concentra 8 puntos de manifestación

Estado de México 6 puntos de manifestación

Nuevo León 3 puntos de manifestación

Tlaxcala 3 puntos de de manifestación

Guanajuato, Veracruz y Tabasco: destacan por la cantidad de participantes

Entre las afectaciones reportadas se encuentra un bloqueo total en Taxco, Tlaxcala, así como cierres parciales en otras vialidades de Tlaxcala y Veracruz.

Segob reporta 38 puntos de protesta y 858 participantes en paro de CANACAR (Segob )

¿Qué carreteras y accesos a la CDMX están afectados por el paro de transportistas?

Las movilizaciones también generan complicaciones en los accesos a la Ciudad de México (CDMX) y en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Entre las vialidades señaladas por las afectaciones se encuentran las autopistas:

México-Querétaro

México-Pachuca

México-Puebla

México-Toluca

Circuito Exterior Mexiquense

De acuerdo con la información proporcionada, las protestas incluyen circulación a paso lento y estacionamiento de unidades sobre los carriles, lo que puede incrementar los tiempos de traslado en las principales vías de acceso a la capital.

Se recomienda a los automovilistas consultar los reportes oficiales de tránsito antes de salir y considerar posibles retrasos en sus recorridos.

Paro nacional de transportistas ¿Qué estados registran movilizaciones?

Además de Veracruz, el Estado de México, Nuevo León y Tlaxcala, las protestas de este 26 de octubre se extienden a entidades como:

Michoacán

Morelos

Puebla

Jalisco

Quintana Roo

Los transportistas exigen medidas concretas para mejorar la seguridad en las rutas, combatir los asaltos y las extorsiones, y atender sus demandas relacionadas con los cobros de servicios de arrastre y peajes, así como con cuestiones tributarias.

Las organizaciones participantes han advertido que mantendrán las movilizaciones hasta obtener respuestas a sus exigencias.

¿Qué dice el Gobierno de México sobre el paro de transportistas?

Ante las protestas, el Gobierno de México reiteró que mantiene abiertos los canales de diálogo para atender las demandas del sector mediante las instancias correspondientes.

La administración federal señaló que busca construir acuerdos y evitar mayores afectaciones a la ciudadanía y a la industria.

Sin embargo, las movilizaciones mantienen la atención sobre las condiciones de seguridad que enfrentan los operadores y el impacto de los bloqueos en la circulación de mercancías y personas.