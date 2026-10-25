Tres organizaciones se deslindaron del paro nacional de transportistas del próximo lunes 26 de octubre 2026.

La Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT), la Alianza Mexicana de Transportistas (AMTAC) y Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) anunciaron que no participarán en la movilización convocada por:

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar)

Federación Mexicana Americana de Transportistas (Fematrac)

La Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC)

La organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco).

CANAPAT, AMTAC y la AMOTAC se deslindan del paro nacional de transportistas

La CANAPT, AMTAC y la AMOTAC se deslindaron del paro nacional de transportistas de forma pública.

Rafael Ortiz Pacheco, dirigente de la AMOTAC, señaló en un video que su organización no participará en ese “movimiento que convoca la Canacar.”

Además de que resaltó que tenían un compromiso con Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego de que la Fiscalía retirará sus retenes en el noroeste y norte del país.

Aunque advirtió que “volverán al ataque” en caso de que no se cumplan los acuerdo que han alcanzado con las autoridades.

“AMOTAC, Búfalos, no participa en este movimiento. Tenemos un compromiso con Omar García Harfuch y lo vamos a respetar ¿Por qué? Porque el señor atiende y nos ha dado resultados y ahí tenemos la solución que dio al problema de Esperanza en Puebla. Y estamos viendo el retiro de los retenes de la fiscalía en el noroeste y en el norte del país. Es trabajar señores, no palabras ni lambisconerías. Yo les pido a mis compañeros que se abstengan de dar su apoyo a esta gente...” Rafael Ortiz Pacheco, dirigente de la AMOTAC

Por su parte la CANAPAT indicó que tampoco participará en el paro nacional asegurando que privilegian el diálogo y la coordinación con las autoridades para “atender los retos del sector”.

Paro transportistas (Cuartoscuro / Francisco Villeda)

Buscando la “continuidad de los servicios de transporte y la movilidad de las personas”.

Igualmente la AMTAC se bajó del paro nacional de transportistas, no obstante, puntualizó que “existen demandas legítimas que requieren atención”.

En especial en materia de seguridad en carreteras, así como costos operativos y condiciones para las actividades que realizan los transportistas.

La AMTAC destacó que buscará el diálogo para sus demandas y que en caso de que se rompa, “se verá en la necesidad de recurrir a las manifestaciones en las carreteras”.

A los señalamientos de CANAPT, AMTAC y la AMOTAC, también se ha sumado la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) que llamó a la Canacar y demás organizaciones que se irán a paro.

Esto para entablar un diálogo con las autoridades con el objetivo de atender sus demandas sin frenar el tránsito.