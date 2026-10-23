La Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (CANACAR) convocó a un paro nacional el próximo lunes 26 de octubre para protestar ante la inseguridad, asesinato de conductores y robo de camiones de carga en carreteras del país.

Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR, dijo que la tendencia indica que en este 2026 van a superar el número de robos de 2025, los cuales se contabilizaron en mil 299.

“En el 2025 tuvimos mil 299 robos, si vemos la comparativa parece que la incidencia la vamos a superar este 2026” Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR

El horario del paro nacional será a partir de las 8:00 horas del 26 de octubre en el que se comprometieron a no realizar cierres totales en autopistas y carreteras federales.

Paro nacional de transportistas de CANACAR será indefinido

La característica principal del paro nacional de transportistas de CANACAR y otras organizaciones el 26 de octubre es que será de cacacter indefinido.

Las organizaciones prometieron que van a estacionar sus unidades de carga en puntos estratégicos, pero solo será a un costado de las carreteras y autopistas principales, por lo que se espera que no haya más que suspensiones parciales.

El paro nacional de transportistas se hace debido a que señalan no ha habido respuesta ante sus preocupaciones expresadas en los encuentros que han tenido en Senado, Cámara de Diputados, gobiernos estatales y otras autoridades como la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

AMOTAC se suma a paro de transportistas por asesinato de conductor

Al paro de la CANACAR, se suman la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) y la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), luego de que el conductor parte de la AMOTAC, Estanislao Hernández Lozano, fue asesinado en La Fragua, municipio de Tepeyahualco, en Puebla.

El asesinato ocurrió el 21 de octubre y el 22 de octubre los transportistas de Amotac emprendieron protestas en Puebla.

Transportistas suman a inconformes por recortes en el Paquete Económico 2027

La Industria del Transporte y Comercio (Indeco) también anunció que se suma al paro nacional, y sus manifestaciones inician desde este viernes 23 de octubre en Culiacán, Sinaloa, y Ciudad de México (CDMX).

Los transportistas suman a sus demandas la restitución de beneficios fiscales que fueron recortados en el Paquete Económico 2027.

Con el paro del lunes 26 de octubre se preven retrasos en entregas, afectaciones logísticas y mayores costos en las cadenas de suministro, aunque aún no hay una confirmación de las vialidades que serán afectadas.