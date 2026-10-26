Augusto Ramos Melo, el líder más joven en la historia de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR), es ampliamente reconocido por su liderazgo estratégico y visión empresarial.

Se ha dedicado a modernizar y profesionalizar la industria del autotransporte de carga en México.

Su experiencia en el organismo le ha brindado una comprensión profunda de las necesidades de operadores y empresas en las 47 delegaciones del país.

A sus casi 40 años, encabezó la planilla “Hechos que dan resultados”, obteniendo el 61.48% de los votos y asegurando la presidencia de CANACAR.

En SDPnoticias, te compartimos algunos datos sobre él.

¿Quién es Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR?

Augusto Ramos Melo es un empresario con 20 años de experiencia en los sectores de transporte, logística y gobernanza corporativa.

Desde hace 7 años forma parte del Consejo Directivo de la CANACAR, donde se desempeñó en diversos puestos antes de convertirse en presidente electo para la gestión 2026-2027.

En su dirigencia se ha enfocado en proyectos clave como la dignificación de los choferes y el diseño de estrategias de seguridad en coordinación de la Guardia Nacional

Es hijo de Juan Manuel Ramos Cantú, actual delegado del corporativo en Saltillo en Coahuila.

Augusto Ramos Melo (@augusto_rame / Instagram )

¿Qué edad tiene Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR?

Augusto Ramos Melo nació en Saltillo, Coahuila. Tiene 39 años.

¿Quién es la esposa de Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR?

Augusto Ramos Melo mantiene su vida personal en privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué signo zodiacal es Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR?

Augusto Ramos Melo celebra su cumpleaños cada 28 de diciembre por lo que su signo zodiacal es Capricornio.

Augusto Ramos Melo (@augusto_rame / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR?

Augusto Ramos Melo mantiene su vida personal en el ámbito privado por lo que se desconoce esta información.

¿Qué estudió Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR?

Augusto Ramos Melo tiene una licenciatura en Comercio Internacional por la Universidad de Monterrey. Cuenta con una Maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE.

Complementó su formación con estudios en el extranjero:

Comercio Exterior y Finanzas en Madrid

Comercio Asiático en Beijing

Comercio Exterior en Bangkok.

Augusto Ramos Melo (@augusto_rame / Instagram )

¿En qué ha trabajado Augusto Ramos Melo, presidente de CANACAR?

Tras licenciarse, Augusto Ramos Melo asumió la dirección general de la empresa familiar, GRUPO RAME.

asumió la dirección general de la empresa familiar, GRUPO RAME. En 2023 asumió la Vicepresidencia del GRUPO RAME.

Por 5 años, de 2019 a 2023, se desempeñó como miembro honorífico de CANACAR.

Fungió como Secretario General de CANACAR.

Se desempeñó como Vicepresidente de Transporte dentro de la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN)