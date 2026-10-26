La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia reunión por paro de CANACAR anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostendrá una reunión con miembros de la CANACAR a las 11:00 horas ante el paro de este 26 de octubre de 2026.

“El día de hoy fue planteado un paro de transporte de carga y ellos van a explicar que es un sector muy pequeñito, por una modificación que se hizo en la Ley de Ingresos” Claudia Sheinbaum

Desde la conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum resaltó que “es un sector muy pequeñito” el que resultará afectado con las nuevas modificaciones a la Ley de Ingresos.

Asimismo, recordó que la mayoría de los transportistas han señalado que no ven inconveniente con este cambio, por lo que rechazaron participar del paro.

Claudia Sheinbaum resalta apoyos a transportistas pese a paro de CANACAR

Por otra parte, Claudia Sheinbaum resaltó que los transportistas reciben muchos apoyos fiscales, a pesar del paro de la CANACAR.

Por ello, enfatizó la importancia de señalar que el principal móvil del paro de este 26 de octubre en varias carreteras de México es la reducción del tope que se puede deducir en peajes, que pasa de los 300 a los 250 millones de pesos.

“La principal causa por la que manifestaron desde el principio que iban a movilizarse es esta…Es importante que sepa la gente que la principal razón por la que se están movilizando es esta disminución en las deducciones de 300 millones a 250 millones de pesos” Claudia Sheinbaum

Asimismo, reiteró que la modificación a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2027 “afecta a un número muy pequeño de las grandes empresas del transporte”.

En este sentido, señaló que son solo 170 empresas de más de 2 mil las que resultarán afectadas; aún así, la SHCP sostendrá una reunión con CANACAR el 26 de octubre a las 11:00 horas.

“Es un sector muy pequeño el que se ve afectado. De todas maneras, hay diálogo y a las 11 de la mañana se les va a recibir para poder platicar sobre este tema” Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que desde el 25 de octubre se abrió el diálogo con los transportistas inconformes y se hizo la invitación desde la SHCP para sostener una reunión.

Además, recordó que “hay muchos otros apoyos que se les dan, como en el IEPS, el ISR y muchos otros apoyos que tiene el autotransporte”.