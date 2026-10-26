La presidenta Claudia Sheinbaum analiza la legislación brasileña sobre redes sociales para estudiar posibles medidas mexicanas relacionadas con salud mental, algoritmos y procesos electorales en el país.

Claudia Sheinbaum planteó analizar la legislación de Brasil sobre redes sociales para identificar disposiciones que México podría adaptar frente a los efectos del scrolling y sus consecuencias.

La propuesta del Gobierno federal contempla revisar medidas relacionadas con el diseño de plataformas digitales, especialmente aquellas que podrían influir en la salud mental de menores mexicanos.

¿Qué busca Sheinbaum con la legislación brasileña sobre scrolling?

Uno de los objetivos es estudiar el llamado scroll infinito, una función que permite desplazarse continuamente por contenidos y puede favorecer patrones de uso prolongado.

El Gobierno federal considera que los algoritmos opacos pueden generar dependencia tecnológica y afectar el bienestar de niñas, niños y adolescentes que utilizan estas plataformas.

Como parte de la agenda de bienestar digital, Sheinbaum también ha planteado abrir debates nacionales sobre el uso de teléfonos celulares dentro de escuelas primarias.

Jóvenes usando su celular (Especial)

La propuesta contempla consultar a padres de familia para discutir posibles restricciones, aunque el planteamiento forma parte de un debate más amplio sobre hábitos digitales.

Otro eje corresponde a la regulación de algoritmos utilizados para distribuir información política y su posible influencia sobre la opinión pública durante campañas electorales.

Tras celebrar el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Sheinbaum destacó la necesidad de discutir cómo las plataformas intervienen en procesos políticos.

La mandataria aclaró que México no copiará automáticamente las leyes brasileñas, sino que evaluará disposiciones viables dentro de su marco legal y los tiempos legislativos.