El paro nacional de transportistas está previsto para este lunes 26 de octubre en los 32 estados, con posibles afectaciones en carreteras que conectan con CDMX y Edomex.

La movilización convocada por HAMOTAC comenzará a las 06:00 horas y busca exigir acciones contra extorsiones, robos, cobro de piso y malas condiciones de las carreteras.

Aunque todavía no están confirmados todos los puntos de concentración, varias autopistas y vialidades cercanas a la capital podrían registrar bloqueos y complicaciones para automovilistas.

¿Qué carreteras podrían tener bloqueos por el paro de transportistas?

Entre las vialidades consideradas en riesgo se encuentra el Circuito Exterior Mexiquense, una de las principales rutas para conectar distintos municipios del Estado de México durante la jornada.

También podría registrarse afectación en la carretera a Texcoco y la carretera a Chalco, debido a la movilización prevista durante las primeras horas del lunes.

La autopista México-Pachuca aparece entre las rutas que podrían presentar bloqueos, por lo que automovilistas deberán considerar posibles retrasos durante sus recorridos hacia la capital.

CANACAR anuncia paro nacional de transportistas para el 26 de octubre (Cuartoscuro / Francisco Villeda)

Otra vialidad señalada es la autopista México-Puebla, cuya circulación podría complicarse por la presencia de transportistas movilizados como parte del paro nacional previsto para este lunes.

La autopista México-Cuernavaca también podría registrar afectaciones, al igual que la autopista México-Querétaro, ambas consideradas dentro de las rutas con posibles obstrucciones durante el paro.

Los conductores también deberán mantenerse atentos a las vías Morelos y José López Portillo, además de la carretera México-Toluca y el Arco Norte, ante posibles cierres.

HAMOTAC señaló que la protesta tiene carácter nacional e indefinido, por lo que las afectaciones podrían prolongarse durante varios días, dependiendo del desarrollo de la movilización.