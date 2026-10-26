Ante el paro nacional de transportistas convocado por la CANACAR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recordó que sí hay una reducción de beneficios fiscales.

Sin embargo, estos se mantendrán para aquellas empresas “que en verdad lo necesiten”, pues existe una alta concentración en “muy pocos contribuyentes”.

“¿Qué es lo que estamos proponiendo para este ejercicio? Que aquellas empresas que en verdad lo necesitan, aquellas que venden hasta 250 millones (de pesos) van a seguir gozando de este beneficio” Edgar Abraham Amador Zamora, titular de la SHCP

De acuerdo con Edgar Abraham Amador Zamora, titular de la SHCP, el autotransporte recibe apoyos fiscales importantes; sin embargo, ahora será para contribuyentes con un tope de ventas de 250 millones de pesos.

Reducción de beneficios fiscales será para transportistas con mayores ingresos, responde SHCP a CANACAR

Edgar Amador Zamora señaló que la reducción de beneficios fiscales serán para transportistas con ingresos superiores a los 300 millones de pesos.

Ante el paro nacional de CANACAR, la SHCP resaltó que el beneficio se mantendrá para quienes tengan ingresos de hasta 250 millones de pesos para mitigar el impacto de los costos en el sector, integrado por pequeños contribuyentes y operadores independientes.

Asimismo, resaltó que con este cambio, aún se beneficia a un 94% de los contribuyentes, es decir, a quienes “más lo necesitan”.

En este sentido, señaló que de las 2 mil 580 empresas que contribuyen bajo esta modalidad, sólo 170 dejarán de recibir este beneficio en el ejercicio de 2027..

SHCP recuerda incremento de hasta el 50% en cuotas de peaje para autotransporte

Edgar Amador Zamora recordó que el autotransporte ha mantenido un apoyo incremental con el acreditamiento de hasta el 50% de las cuotas de peaje contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) causado.

Asimismo, resaltó que el gasto de peajes es 100% deducible para calcular el ISR; sin embargo, desde 2020 se estableció un límite de ingresos de 300 millones de pesos por contribuyente para aplicar este beneficio, ante el abuso de éste.

Además, el titular de la SHCP recordó que en los últimos 6 años, el monto del estímulo creció más de 5 veces, llegando en 2025 a 13.9 miles de millones de pesos, lo que representa el 0.4% del PIB.