Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR, reiteró el llamado al paro nacional de transportistas de este 26 de octubre de 2026 ante la falta de condiciones “para seguir operando”.

A través de un video, el presidente de CANACAR, aseguró que “el autotransporte ya no aguanta” las condiciones en las carreteras de México.

“Las condiciones que tenemos en las carreteras no son las favorables. México, el autotransporte ya no aguanta” Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR

Por ello, resaltó que este lunes 26 de octubre será “un día histórico” en el que los transportistas se manifestarán para buscar mejores condiciones para el autotransporte de carga.

Cabe señalar que el paro nacional de transportistas fue convocado a partir de las 8:00 horas; sin embargo, no se busca bloquear las autopistas sino mantener presencia en ellas.

CANACAR señala que el autotransporte “debe ser escuchado”

De acuerdo con Augusto Ramos Melo, este lunes 26 de octubre los transportistas saldrán a las carreteras “en son de manifestación” porque necesitan ser escuchados.

El presidente de CANACAR señaló que los transportistas son quienes se aseguran de que las cargas lleguen en tiempo a sus destinos; sin embargo, no existen las condiciones en las carreteras para su trabajo.

“Saldremos a las carreteras en son de manifestación porque la voz del autotransporte necesita ser escuchada. México necesita condiciones para que lleguen las mercancías a sus casas, a sus negocios” Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR

Por ello, aseguró, los transportistas que conducen los vehículos de carga “tendrán una voz de unidad” con el respaldo de la CANACAR.

Además, Augusto Ramos Melo llamó a todos los mexicanos a respaldar el paro nacional de transportistas.

CANACAR asegura estar abierta al diálogo; 18 estados confirman manifestación este 26 de octubre

Por otra parte, el presidente de CANACAR aseguró que los transportistas sí están abiertos al diálogo con las autoridades.

Sin embargo, señaló que buscan “respuestas sólidas y contundentes para el sector”.

“Sí, vamos a buscar el diálogo, pero un diálogo que nos de respuestas sólidas y contundentes para el sector” Augusto Ramos Melo, presidente nacional de CANACAR

Cabe señalar que al menos 18 estados confirmaron su participación, sin que las manifestaciones se conviertan en paros.

Los estados participantes son: