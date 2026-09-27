A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Gobierno de México ha reafirmado su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la localización de los jóvenes.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, enfatizó que la investigación avanzará sin encubrimientos, bajo la premisa de que nadie está por encima de la ley.

Por su parte el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, aseguró que encontrar a los jóvenes sigue siendo su prioridad.

Rosa Icela Rodríguez enfatizó su compromiso con las madres y padres de Ayotzinapa

Luego de 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, difundió en redes sociales un mensaje en el que enfatizó su compromiso con los padres y madres de los jóvenes.

Rosa Icela Rodríguez enfatizó su compromiso con las madres y padres de Ayotzinapa (@rosaicela_ / X )

Rosa Icela Rodríguez reafirmó el respaldo institucional hacia las madres y padres de los normalistas desaparecidos.

“A 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, desde la Segob reiteramos nuestro compromiso con las madres y padres, con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes” Rosa Icela Rodríguez

Reforzó que la actuación de la dependencia se enfoca en la búsqueda de los estudiantes, el esclarecimiento de los hechos y la garantía de justicia.

Rosa Icela Rodríguez enfatizó que las investigaciones se mantendrán sin distingos ni encubrimientos, sosteniendo la postura de que nadie está por encima de la ley.

“Nadie está por encima de la ley” Rosa Icela Rodríguez

Arturo Medina asegura que encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue siendo su prioridad

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina, se pronunció en redes sociales con motivo del 12.º aniversario de la desaparición de los normalistas.

Arturo Medina afirmó que la localización de los 43 jóvenes representa la prioridad de las autoridades.

“Han pasado 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de #Ayotzinapa, #Guerrero. Encontrarlos es nuestra prioridad” Arturo Medina

Subrayó que las madres y padres continúan en el centro de los esfuerzos del gobierno, manteniendo un canal de diálogo respetuoso y continuo.

“Las madres y los padres de los jóvenes normalistas siguen en el centro de nuestros esfuerzos. Con ellos mantenemos un diálogo respetuoso y permanente para escuchar sus planteamientos y dar respuesta a sus legítimas demandas” Arturo Medina

Destacó el trabajo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) para esclarecer los hechos.

“Seguiremos trabajando con la @FGRMexico #UEILCA para encontrarlos, conocer la verdad y alcanzar la justicia” Arturo Medina

En paralelo a este mensaje, se confirmó que Arturo Medina, junto con el fiscal especial Mauricio Pazarán, estará a cargo de presentar el informe gubernamental sobre los avances y nuevas líneas de investigación.