Senadora Díaz Marmolejo denuncia agresión cerca del Senado y acude a la FGR

La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), María de Jesús Díaz Marmolejo, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) haber sido víctima de una agresión física y verbal en las inmediaciones del Senado de la República.

El pasado 24 de marzo, la legisladora emitió un comunicado en el que explicó que tanto ella como integrantes de su equipo fueron agredidos cuando se dirigían a cumplir con sus actividades legislativas en la Cámara de Senadores.

La representante de Aguascalientes por el PAN informó que decidió presentar una denuncia penal en la Ciudad de México (CDMX) por estos hechos.

Así fue la agresión contra la senadora Díaz Marmolejo

De acuerdo con el comunicado difundido por la senadora Díaz Marmolejo, el incidente ocurrió cuando se trasladaba hacia sus actividades legislativas en las inmediaciones del Senado de la República.

En ese momento, ella y su equipo fueron agredidos física y verbalmente por un grupo de personas.

Hasta ahora, la legisladora no ha ofrecido más detalles sobre lo ocurrido. Tampoco se ha informado si ella o alguno de los integrantes de su equipo sufrió lesiones tras el ataque.

Asimismo, no se han dado a conocer las identidades de las personas que habrían participado en la agresión.

Senadora Díaz Marmolejo presenta denuncia y pide no normalizar la violencia

Tras los hechos, la senadora del PAN informó que acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar la denuncia formal correspondiente.

En su posicionamiento, condenó enérgicamente la agresión y la calificó como un “acto cobarde e inadmisible en un país que debe garantizar la seguridad y el libre ejercicio de la función pública”.

La legisladora subrayó que este tipo de hechos no pueden ni deben normalizarse, y afirmó que la violencia nunca debe ser el camino, especialmente en un entorno democrático.

Finalmente, exigió a las autoridades competentes realizar una investigación inmediata y transparente para identificar y sancionar a los responsables conforme a la ley.