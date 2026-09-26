Durante la conferencia de prensa de este sábado 26 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha descartado el efecto Fujiwhara entre los huracanes Polo y Odalys que se encuentran en el Océano Pacífico.

“Puede haber ciclones momentáneos, pero no se espera que se tenga inyección, si ha ocurrido, hay un efecto que se llama Fujiwhara donde dos ciclones pueden interaccionar si están cerca entre ellos, pero en este caso no se va a presentar”. Servicio Meteorológico Naciona

Pese a esto el SMN apuntó que la presencia de los huracanes Polo y Odalys si traerá una gran intensidad de humedad en toda la zona.

¿Qué es el efecto Fujiwhara?

El efecto Fujiwhara es un fenómeno meteorológico que ocurre cuando dos ciclones o huracanes se acercan lo suficiente como para empezar a girar uno alrededor del otro.

El nombre proviene del meteorólogo japonés Sakuhei Fujiwhara, quien estudió este tipo de interacción a principios del siglo XX.

La interacción del efecto Fujiwhara depende de su tamaño, fuerza y distancia de los ciclones o huracanes.

Asimismo, la orbitar de los ciclones o huracanes durante el efecto Fujiwhara puede cambiar de trayectoria haciendo que se aleje o en algunos casos, fusionarse en un solo sistema.

Durante la interacción del efecto Fujiwhara este suceso puede traer lluvias más intensas o prolongadas, dependiendo de cómo se den las circulaciones entre los sistemas.

Mientras que en los cambios en la intensidad de los vientos en el efecto Fujiwhara uno puede debilitar al otro o, en ciertas condiciones, mantener o aumentar su organización.