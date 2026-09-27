México vs Colombia se enfrentaron este sábado 26 de septiembre en en el M&T Bank Stadium, ubicado en la ciudad de Baltimore, Maryland, Estados Unidos, primer partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

Luego del Mundial 2026, Rafael Márquez tomó el mando de la Selección Mexicana en el que se esperan cosas positivas con la leyenda mexicana como entrenador.

¿Cómo quedó el partido México vs Colombia?

México vs Colombia terminó con empate 1-1 en el primer partido de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana.

Marcador: México 1-1 Colombia.

México vs Colombia: Así fue el partido amistoso del Tri

México disputó su primer partido tras el Mundial 2026 donde enfrentó a la Selección de Colombia.

Así fueron los goles del partido México vs Colombia:

Minuto 9: Gol de Luis Javier Suárez (Colombia)

Minuto 62: Gol de Gilberto Mora (México)

¿Cuándo vuelve a jugar México?

México continuará su gira por Estados Unidos para medirse ante exigentes rivales de la Conmebol y su acérrimo rival de la Concacaf.

El itinerario del Tricolor se desarrollará de la siguiente manera: