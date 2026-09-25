Padres de los 43 normalistas desaparecidos y estudiantes de Ayotzinapa, se movilizaron este viernes hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los manifestantes realizaron un mitin frente a la SCJN para exigir certeza jurídica en los procesos relacionados con la desaparición de los estudiantes.

La protesta ocurre a un día de cumplirse 12 años de los hechos de Iguala, mientras las familias mantienen sus demandas sobre investigación y justicia.

¿Qué exigen los normalistas de Ayotzinapa frente a la SCJN?

Los normalistas de Ayotzinapa pidieron revisar resoluciones judiciales que, según su representación, plantean mecanismos de investigación paralelos y podrían fragmentar las indagatorias del caso.

La exigencia central consiste en mantener claridad sobre los procesos penales y evitar que distintas investigaciones dispersen recursos institucionales destinados al esclarecimiento de los hechos.

Familiares y estudiantes de Ayotzinapa se movilizaron frente a la SCJN (Captura de video)

Familiares y estudiantes también demandaron medidas que permitan determinar responsabilidades dentro del proceso judicial, mientras continúa la búsqueda de información sobre los 43 normalistas desaparecidos.

La movilización forma parte de una jornada de actividades realizada en Guerrero y Ciudad de México durante los días previos al aniversario de los hechos.

Los contingentes llegaron a la capital en decenas de autobuses; el jueves, las familias realizaron otra protesta frente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En esa manifestación, los padres cuestionaron una recomendación de la CNDH y reiteraron su señalamiento sobre la participación de elementos militares en distintas líneas investigativas.

Las movilizaciones continuarán este sábado 26 de septiembre, cuando se cumplen 12 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Padres de los 43 normalistas exigen hablar con Hugo Aguilar

A un día del 12 aniversario, madres y padres de los 43 normalistas llegaron a la SCJN y pidieron reunirse con Hugo Aguilar Ortiz.

Isidoro Vicario, abogado de las familias, sostuvo que el Poder Judicial tiene responsabilidad sobre los procesos penales y amparos relacionados con el caso Ayotzinapa.

El abogado cuestionó que los familiares no fueran recibidos directamente por Aguilar Ortiz y criticó la colocación de barreras para contener la manifestación.

Un día antes, las familias protestaron frente a la CNDH y cuestionaron su recomendación sobre Ayotzinapa, al considerar que omite responsabilidad del Ejército.