Hugo Aguilar Ortiz se reunió con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con quienes se comprometió a revisar los expedientes y organizar una reunión con la ministra Yasmín Esquivel.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió a los padres de los normalistas en un encuentro que duró poco más de una hora, en el que se abordó la exclusión del Ejército.

Así como la creación de la Comisión de la Verdad para el caso Ayotzinapa, asunto que fue turnado a la ministra Yasmín Esquivel después de que la SCJN ejerciera su facultad de atracción en julio 2026.

Hugo Aguilar Ortiz revisará expedientes de caso Ayotzinapa, acuerda con papás de los normalistas

Tras salir de la SCJN, los padres de los 43 normalistas dieron a conocer que lograron una reunión con Hugo Aguilar Ortiz, a quien le plantaron los temas penales sobre el caso Ayotzinapa.

Hugo Aguilar Ortiz revisará expedientes de Ayotzinapa y organizará reunión con Yasmín Esquivel (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)

Los padres de los normalistas pidieron a Hugo Aguilar Ortiz que la SCJN revise los expedientes de Ayotzinapa, referente a los amparos y procesos penales de los detenidos por la desaparición de los 43 hace 12 años.

De acuerdo con lo explicado para medios, buscan en especial que la SCJN analice en especial el amparo de 2023 a favor de los padres de los 43 que ordena la entrega de documentos militares.

Dicha sentencia no se ha podido cumplir, como explicó el representante de los 43 normalistas, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional presentó un recurso de inconformidad que seguiría en proceso.

Además de que se atraiga el amparo de 2018 que desmontó la verdad histórica, ya que se acreditó que la mayor parte de los detenidos fueron torturados, lo que derivó en declaraciones dudosas.

Hugo Aguilar Ortiz planea reunión entre Yasmín Esquivel y padres de los normalistas

Los padres de los normalistas señalaron que Hugo Aguilar Ortiz se comprometió a revisar los expedientes y organizar una reunión con la ministra Yasmín Esquivel en los próximos días.

Esto para revisar el caso presentado por los padres ante el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, atraído ya por Yasmín Esquivel para crear una Comisión de la Verdad por el caso Ayotzinapa.

Aunque Yasmín Esquivel no ha presentado el proyecto, el debate plantea si un juez puede ordenar la creación de dicha comisión como mecanismo extraordinario para la investigación sin vulnerar la división de Poderes.