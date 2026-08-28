La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves 27 de agosto de 2026 una reunión con familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la que abordó cuatro líneas prioritarias de investigación.

En este sentido, la reunión con las familias de Ayotzinapa sirvió para desglosar el estado actual de las investigaciones, a 12 años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.

Sheinbaum reitera a familias prioridad en las investigaciones por caso Ayotzinapa

En nueva nueva reunión entre la presidenta Sheinbaum y familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se admitió que esta desaparición forzada sigue constituyendo una dolorosa herida abierta para la nación.

Las líneas prioritarias de investigación delineadas por las instituciones encargadas del caso se centran actualmente en:

La detención de nueve personas Procesar el análisis de comunicaciones telefónicas Revisión de hechos Revaluar la participación de actores clave

Reunión de Sheinbaum con familias de Ayotzinapa abordó cuatro líneas prioritarias de investigación (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO / Andrea Murcia Monsivais)

Adicionalmente, se contempla acelerar las gestiones diplomáticas para concretar las extradiciones pendientes, entre ellas la de Ulises Bernabé, quien se desempeñaba como juez de barandilla en Iguala durante la noche de la agresión.

Para garantizar la transparencia, el gobierno de la presidenta Sheinbaum se comprometió a entregar un reporte de avances detallado a los familiares previo a la movilización masiva de este mes.

Con estas acciones, el gobierno refrenda su postura de que el caso Ayotzinapa representa una prioridad de Estado ineludible en el combate a la impunidad de gobiernos anteriores.