La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa se presentará el lunes 28 de septiembre, tras reprogramarse por actividades oficiales.

Sheinbaum explicó que el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para Ayotzinapa presentarán conjuntamente los avances de las investigaciones desarrolladas.

La presidenta señaló que las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa ya conocen los principales puntos del documento que será presentado públicamente.

¿Qué incluirá el nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa?

El informe abordará nuevas líneas de investigación desarrolladas durante el actual gobierno, a partir de información telefónica y otros elementos científicos considerados relevantes durante las indagatorias.

Entre los contenidos estarán las búsquedas realizadas, la atención proporcionada a las familias y las nuevas detenciones relacionadas directamente con el caso Ayotzinapa.

También se explicarán las razones de las detenciones recientes y los elementos científicos que sustentan las líneas de investigación actualmente desarrolladas por las autoridades federales.

Claudia Sheinbaum (Gobierno de México)

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