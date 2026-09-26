Adalit Aguilar, esposa de Rubén Alberto Curiel Tejeda, pidió respeto y evitar especulaciones sobre la muerte del exfuncionario de Puebla, quien fue localizado sin vida el viernes 25 de septiembre.

A través de una publicación en redes sociales, Adalit Aguilar confirmó el fallecimiento de su esposo y expresó el dolor que atraviesa su familia ante la pérdida:

“Con profundo dolor lamento confirmar la triste decisión que tomó mi esposo Rubén Alberto Curiel Tejeda, de abandonar esta vida de esta manera tan trágica”. Adalit Aguilar, esposa de Rubén Alberto Curiel Tejeda

Esposa de Rubén Alberto Curiel pide respeto y no especular sobre su muerte (Captura de pantalla)

Viuda de Rubén Alberto Curiel pide no especular sobre las causas de su muerte

Rubén Alberto Curiel, excoordinador de Anticorrupción de Puebla, fue hallado sin vida en el estacionamiento del Centro Integral de Servicios Angelópolis. Información preliminar apuntaba a que se trataba de un suicidio.

La esposa del exfuncionario confirmó la muerte e hizo un llamado a los medios de comunicación y a las personas que han difundido versiones sobre el caso para que actúen con respeto y sensibilidad la familia

En particular, la esposa de Rubén Alberto Curiel pidió no difundir historias falsas o realizar especulaciones, al considerar que estas incrementan el daño emocional para quienes enfrentan el duelo.

“A los medios de comunicación y a quienes se expresan en redes sociales sobre su fallecimiento, pido respeto y sensibilidad con el dolor de mi familia y el mío. La especulación y formación de historias falsas solamente provoca más daño emocional a quienes sufrimos de esta irreparable pérdida “. Adalit Aguilar, esposa de Rubén Alberto Curiel Tejeda

El pronunciamiento de la viuda ocurre después de que la Fiscalía Puebla informara que la muerte de Rubén Alberto Curiel habría sido autoinfligida, según los primeros indicios de las investigaciones.

Cabe mencionar que Curiel Tejeda se desempeñaba como coordinador general jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla. Anteriormente ocupó distintos cargos dentro de instituciones públicas del estado.