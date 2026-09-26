Ernesto Ruffo salió de la prisión federal “Altiplano” la tarde de este sábado 26 de septiembre, resguardado por un dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional.

Acusado de delitos relacionados con huachicol fiscal, el exgobernador de Baja California permanecerá en prisión domiciliaria mientras continúa su proceso penal.

Se informó que Ernesto Ruffo será trasladado a su casa en Ensenada, Baja California, donde vive desde hace más de 14 años y donde fue arrestado el 16 de julio.

Ernesto Ruffo obtiene prisión domiciliaria

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, obtuvo prisión domiciliaria como medida cautelar, por lo que continuará su proceso penal desde su domicilio.

La determinación fue emitida por un juez federal, quien tomó en consideración las circunstancias particulares del exmandatario, entre ellas su edad, pues actualmente tiene 74 años.

Nota en desarrollo. En breve más información...