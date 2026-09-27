El huracán Polo traerá fuertes lluvias a Baja California Sur la noche del sábado 26 de septiembre, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El organismo también señaló que el huracán sigue en categoría 4 en el Pacífico y que provocará chubascos de entre 5 y 25 milímetros, así como oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en el estado.

“En las próximas horas, la circulación de Polo, huracán categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, originará chubascos (de 5 a 25 milímetros) y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Baja California Sur”. Conagua

Por su parte, las autoridades de Baja California Sur se reunieron en Loreto, uno de los municipios amenazados por el huracán Polo, para coordinar la apertura de albergues y el envío de víveres .

Huracán Polo (Captura de pantalla )

Punta Eugenia hasta Santa Fe, en vigilancia por avance del huracán Polo

En el mismo comunicado, la Conagua señaló que a las 18:00 horas, el centro del huracán Polo se ubicó a 520 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas y a 635 km al sur de Cabo San Lázaro.

Asimismo, durante la jornada se registraron vientos máximos sostenidos de 220 km/h y rachas de hasta 270 km/h, desplazándose hacia el noroeste a 17 km/h.

Debido a su cercanía con la península, se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Punta Eugenia hasta Santa Fe, por lo que autoridades llaman a extremar precauciones.

Conagua adelantó que, durante el fin de semana, el huracán Polo podría recurvear hacia la península e impactar tierra en Baja California Sur el próximo lunes 28 de septiembre.

“Durante este fin de semana, se prevé que Polo recurve hacia la península de Baja California, e impacte tierra en Baja California Sur el próximo lunes”. Conagua

Loreto habilita albergues por huracán Polo

En respuesta a los efectos del huracán Polo, el secretario general de Gobierno de Baja California Sur, Saúl González, se reunió con la alcaldesa de Loreto, Paz Ochoa Amador.

Durante la reunión se acordaron medidas para mitigar los impactos en el municipio, entre ellas:

Apertura preventiva de albergues

Envío de víveres e insumos

Disposición de recursos técnicos y humanos en la comunidad