"La vida se nos está acabando": El mensaje de los padres de Ayotzinapa

En el cierre de la marcha de Ayotzinapa en el Zócalo de la Ciudad de México, los padres rechazaron ser vistos como héroes, definiéndose simplemente como progenitores cuya vitalidad se agota en el reclamo de justicia.

Uno de los padres aseguró que su búsqueda incansable está motivada exclusivamente por el amor profundo hacia sus hijos.

“La vida se nos está acabando en la búsqueda de nuestros hijos. ¿Y por qué los buscamos? Porque los amamos, porque cualquier padre lo haría. No somos extraordinarios, solamente padres en búsqueda de un hijo que el maldito Estado corrupto nos quitó” Padres de Ayotzinapa

Esto luego de que este 26 de septiembre se cumplieron 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en Guerrero.

Padres de Ayotzinapa aseguran que la vida se les acaba en el reclamo de justicia

Padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa encabezaron este 26 de septiembre una marcha que concluyó en el Zócalo de la CDMX, al cumplirse 12 años de la desaparición de sus hijos sin que se haya esclarecido su caso.

💬| Con un mitin central frente a Palacio Nacional, concluye en el Zócalo de la CDMX la marcha por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. 🇲🇽⚖️📜

pic.twitter.com/qZsoeaMJKI — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) September 27, 2026

Ya en el Zócalo, los padres de los de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa emitieron un mensaje centrado en la exigencia incesante de verdad, justicia y la localización de sus hijos.

Las familias expresaron el grave desgaste físico y de salud que enfrentan tras más de una década de protestas sin que hayan recibido justicia.

Uno de los padres resumió la postura del movimiento afirmando que la vida se les está acabando en la búsqueda de sus hijos.

Destacó que su lucha no es algo extraordinaria, sino simplemente son acciones que cualquier padre haría en la búsqueda de su hijo y esclarecer lo que les pasó.

Asimismo, señalaron que varios padres y madres han fallecido durante estos 12 años -como Minerva en 2018 y Francisco Rodríguez en 2026- sin haber conocido la verdad.

La movilización contó con la integración de hijos y nietos de los normalistas y de las familias, vistiendo playeras con los rostros de los desaparecidos.

Tras 12 años de lucha, padres de Ayotzinapa exigen verdad, justicia y localización de sus hijos

Los padres de Ayotzinapa reclaman la entrega formal de más de 800 folios de documentación militar retenidos por las Fuerzas Armadas.

Exigieron a las autoridades no proteger a ningún involucrado y permitir que las investigaciones avancen sin ocultar información.

A través de sus representantes legales y voceros, como Isidoro Vicario y Melitón Ortega, señalaron que aunque reconocen la captura de presuntos implicados y nuevas metodologías del Estado, siguen sin recibir respuestas sobre dónde están los 43 estudiantes y no existen aún sentencias condenatorias.

Pidieron formalmente que se restablezca la presencia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México para recuperar la supervisión e investigación internacional independiente en el caso.

Durante la marcha, las familias solicitaron conservar el carácter pacífico de la movilización y deslindar su causa de actos vandálicos, bajo el lema: “Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”.