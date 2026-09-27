Necaxa vs América se encuentran en la Jornada 10 de la Liga MX. Domingo 27 de septiembre a las 21 horas por Fox One.
- Partido: Necaxa vs América
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One
Necaxa vs América es uno de tres partidos programados el domingo 27 de septiembre, en la Jornada 10 del Apertura 2026.
América es uno de los equipos más sólidos del Apertura 2026, mientras que Necaxa se encuentra en la pelea por clasificar a los primeros 8 lugares de la competencia.
Necaxa vs América: Día para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
El domingo 27 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 10 de la Liga MX con el partido Necaxa vs América.
Necaxa vs América: Canal para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
El partido Necaxa vs América podrá verse a través de la señal de Fox One.
Necaxa vs América: Hora para ver el partido de la Jornada 10 de Liga MX
Será a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Necaxa vs América.
- Partido: Necaxa vs América
- Fase: Jornada 10 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Victoria
- Transmisión: Fox One