Mister International 2026 entregó la corona del hombre más guapo del mundo a un mexicano, pero, ¿quién es Andrés Briseño? Te decimos lo que sabemos del sinaloense.

El certamen tuvo lugar este sábado 26 de septiembre en el MCC Hall, The Mall Lifestore Bangkapi, en Bangkok, Tailandia, tras convertirse en Mister Internacional México 2026 el pasado julio.

¿Quién es Andrés Briseño? Mister International 2026

Andrés Briseño Briseño es el mexicano ganador del título “el hombre más grande del mundo” tras ganar el certamen Mister International 2026, convirtiéndose en el primero en dar la corona a México.

Además del modelaje, Andrés Briseño es deportista y dedicado al servicio comunitario, ya que además de participar en jornadas de limpieza de playas y protección de las tortugas marinas, apoya a niños con padecimientos.

¿Quién es Andrés Briseño? Mister International 2026 (Andrés Briseño vía Instagram)

Entre las evaluaciones para lograr el título de Mister International estaban las aptitudes físcias y el estilo de vida, como el modelaje, sin embargo, también proyectos sociales y retos deportivos.

¿Qué edad tiene Andrés Briseño?

Nacido en Mazatlán, Sinaloa, Andrés Briseño tiene entre 21 y 22 años.

¿Qué signo zodiacal es Andrés Briseño?

Sin embargo, se desconoce la fecha de cumpleaños de Andrés Briseño, en consecuente, su signo zodiacal.

¿Quién es la pareja de Andrés Briseño?

No se tiene información sobre la vida privada de Andrés Briseño, por lo mismo, se desconoce su estado civil.

¿Quién es Andrés Briseño? Mister International 2026 (Andrés Briseño vía Instagram)

¿Andrés Briseño tiene hijos?

Se presume que Andrés Briseño no tiene hijos.

¿Qué estudió Andrés Briseño?

Andrés Briseño es estudiante de Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa.

¿En qué ha trabajado Andrés Briseño?

El pasado 21 de febrero, Andrés Briseño fue nombrado como Mr. Model Sinaloa, lo que llevó su nombre al certamen nacional, en el cual obtuvo el triunfo el junio de este mismo año.

Previamente se había dedicado al béisbol desde los 10 años, además de practicar tiro con arco, tenis, basquetbol y natación, que tal como destaca, fueron parte de su preparación para convertirse en Mister International 2026.

Al respecto, su preparación física la realizó en conjunto con Julio Beltrán, campeón de fisiculturismo, mientras que en cuestión de proyección, estudió junto a Aarón Cervantes.