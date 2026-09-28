El traslado que Ernesto Ruffo tuvo a su casa en Ensenada, Baja California, por la prisión domiciliaria por orden de una juez que lo llevó a viajar más de 40 horas, fue cuestionado a Claudia Sheinbaum.

La presidenta de México, externó que el traslado por vía carretera fue decisión del juez y que la defensa de Ernesto Ruffo estuvo de acuerdo.

Claudia Sheinbaum habla del traslado de Ernesto Ruffo; apunta que fue decisión del juez

La acusación por huachicol fiscal de la Fiscalía General de la República (FGR) llevó a que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, estuviera en prisión preventiva en la cárcel del Altiplano en el Estado de México.

Sin embargo, tras la decisión de una juez debido a su edad y condición médica, se le concedió la prisión domiciliaria en su casa en Ensenada, Baja California, pero esto conllevó un traslado vía terrestre que nada tuvo que ver con su acusación de huachicol fiscal.

Desde el 26 de septiembre, Ruffo fue trasladado escoltado por la Guardia Nacional mediante carretera desde el Altiplano hasta Ensenada. Sin embargo, el viaje de más de 40 horas en coche, desató polémica.

Aunque se señala que detrás de esto hubo venganza política al ser Ernesto Ruffo de oposición, Claudia Sheinbaum ya argumentó porqué fue trasladado vía terrestre.

La presidenta de México informó en la mañanera del pueblo del 28 de septiembre de 2026, que el traslado vía terrestre para el lugar donde vivirá su prisión domiciliaria, fue decisión juez y que regularmente así se maneja.

Claudia Sheinbaum apuntó que hay normalidad en hacer estos traslados a prisión domiciliaria y que únicamente podrían ser vía aérea si el juez determina que “hay alguna cuestión de riesgo”.

“Me dijeron que se siguió la orden del juez, esa fue la contestación (...) es un proceso que se ha hecho en otras ocasiones. Al menos que haya alguna cuestión de riesgo se cambia”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Además, apuntó que en todo caso sería la Fiscalía quien debería determinar explícitamente el tema del traslado de Ernesto Ruffo a prisión domiciliaria por vía terrestre, pues es esta quien también lo acusa de formar parte de una red de huachicol.

Ernesto Ruffo cuestiona traslado terrestre a Ensenada por prisión domiciliaria por recursos gastados

El político Ernesto Ruffo fue cuestionado por Azucena Uresti sobre su traslado, pero dijo entender que así es el proceso que el gobierno dicta.

Sin embargo, apuntó que platicando con agentes de la Guardia Nacional (GN) y contabilizando el número de veces que lo cambiaron de vehículo en cada estado que atravesaba, así como los kilómetros recorridos y las personas que usaron, considera que se gastó demasiado recurso en ello.

Ernesto Ruffo explicó que hubiera costado más barato el hacer un traslado vía aérea que terrestre, pero dijo entender que así era el procedimiento.