Ernesto Ruffo, exgobernador del estado de Baja California, estaría vinculado a una presunta red de tráfico de huachicol que trianguló 5,432 millones de pesos.

Con información de El CEO, la red de huachicol habría realizado más de 1,400 operaciones a través de instituciones bancarias como BBVA, Intercam, Monex Banorte, Banamex y Bank of America.

Es decir, el flujo de millones de pesos no se limitó en México, pues se habrían detectado transferencias hacia países como Estados Unidos y Alemania, evidenciando el alcance internacional la red vinculada a Ernesto Ruffo.

Ernesto Ruffo: así operó la presunta red que trianguló 5,432 millones de pesos (Especial)

Red ligada a Ernesto Ruffo obtuvo millones de pesos por la comercialización de huachicol

Con información de El CEO, durante al menos 11 años el sistema financiero fue el modus utilizado para movilizar millones de pesos.

Según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dichos movimientos formaban parte de una sofisticada triangulación de fondos por parte de la red de huachicol.

Dentro de la estructura operativa, la firma Mapror Hidrocarburos fue identificada como una pieza clave para introducir diésel proveniente de Estados Unidos a territorio mexicano mediante el uso de ferrotanques.

Solo en la primera mitad de 2025, esta compañía captó más de 1,926 millones de pesos en una cuenta de Banco Base, dinero que en su mayoría provenía de movimientos internos y de la empresa Crismon Hidrocarburos y Derivados.

Por su parte, la entidad Ingemar, fundada por Ernesto Ruffo y socios como el hoy detenido Ricardo Thompson Navarro, operaba como el eje central para la comercialización de huachiol, gestionando montos por más de 2,917 millones de pesos.

Histórico decomiso de huachicol en Coahuila (Omar García Harfuch / X)

Red ligada a Ernesto Ruffo trianguló millones de pesos hacia el extranjero

Con información de El CEO, la red también extendió sus operaciones al mercado de divisas extranjeras, movilizando al menos 25 millones de dólares entre cuentas ligadas a Servicios Portuarios y otras filiales.

En este sentido, se detectaron envíos de fuertes sumas de dinero al extranjero, incluyendo depósitos por el equivalente a 152.7 millones de pesos en el First Financial Bank de Estados Unidos y transferencias en euros hacia cajas de ahorro en Alemania.

Estas acciones sugieren una logística financiera diseñada para dispersar los recursos y dificultar su rastreo por parte de las autoridades mexicanas.

Ernesto Ruffo sostiene que Ingemar únicamente prestaba servicios de intermediación a cambio de una comisión, permitiendo que otras comercializadoras utilizaran sus permisos de importación.

No obstante, el análisis de las 1,457 operaciones detectadas, entre ellas un traspaso individual de 742 millones de pesos entre Crismon e Ingemar, dejaría ver una red que sobrepasa la prestación de servicios profesionales, apuntando hacia un esquema sistemático de blanqueo de capitales.