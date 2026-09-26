Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, expresó su satisfacción ante la reciente modificación de las medidas cautelares impuestas a Ernesto Ruffo.

Argumentó que el hecho de que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, continúe su proceso legal bajo arresto domiciliario es un acto de justicia, considerando que la prisión preventiva era una exigencia excesiva dada su condición de salud.

“Celebro la resolución que permitirá a @RuffoAppel continuar su proceso desde su domicilio. Era una decisión necesaria frente a una medida que, por sus circunstancias personales y de salud, resultaba desproporcionada” Alejandro Moreno

Alejandro Moreno subrayó la importancia de que el juicio contra Ernesto Ruffo se realice con total transparencia y legalidad.

Alejandro Moreno celebró que Ernesto Ruffo continuará su proceso legal en prisión domiciliaria

Alejandro Moreno compartió su postura tras la resolución judicial que otorgó la prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo Appel, quien enfrenta acusaciones por contrabando de combustible en Baja California.

Alejandro Moreno celebra cambio a prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo (@alitomorenoc / X )

Celebró la determinación de permitir que Ruffo Appel continúe su proceso legal desde su hogar. Calificó la estancia en el penal como una medida desproporcionada en función de sus circunstancias personales y de salud.

Alejandro Moreno le ofreció su total respaldo y solidaridad a Ernesto Ruffo, enviando un abrazo a él y a su familia, expresando el deseo de que puedan dejar atrás pronto este difícil momento.

“Un abrazo fuerte para Ernesto y para toda su familia. Deseamos que pronto puedan dejar atrás este difícil momento” Alejandro Moreno

Confió en que Ruffo podrá ejercer plenamente su derecho a la defensa y en que el procedimiento penal se conducirá con estricto apego a la ley y respeto a sus garantías.

“Ernesto cuenta con nuestro respaldo y nuestra solidaridad. Confiamos en que podrá ejercer plenamente su derecho a defenderse y que este proceso se conducirá con estricto apego a la ley, respetando en todo momento sus garantías” Alejandro Moreno

Cabe recordar que Alejandro Moreno ha manifestado un respaldo público constante hacia el exgobernador de Baja California, tras su detención y vinculación a proceso en julio de 2026.

Alejandro catalogó formalmente a Ruffo como un “preso político” de la administración de Morena. Anunció que recurriría a foros internacionales para denunciar persecución en contra de perfiles de la oposición.

¿Cuáles son las medidas que deberá cumplir Ernesto Ruffo en prisión domiciliaria?

Ernesto Ruffo Appel está vinculado a proceso e investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los siguientes delitos principales:

Delincuencia organizada

Delitos en materia de hidrocarburos y contrabando de combustible, vinculados a una presunta red dedicada al contrabando de combustible por vía férrea desde Estados Unidos hacia México

Debido a que estos delitos requieren prisión preventiva oficiosa por disposición constitucional, el exgobernador permaneció recluido en el penal del Altiplano desde julio.

Hasta que un juez de control autorizó el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria en Ensenada por razones de salud y edad.

El Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal impuso una serie de condiciones y medidas cautelares estrictas para autorizar el cumplimiento de la prisión preventiva en su hogar:

Vigilancia policial permanente: Custodia física las 24 horas del día a cargo de elementos de la Guardia Nacional en su residencia de Ensenada. Restricción de salida del país: Prohibición explícita de abandonar el territorio nacional, acompañada de la cancelación y entrega obligatoria de su pasaporte y visa. Prohibición de contacto: Restricción estricta para acercarse, comunicarse o interactuar con testigos u otras personas vinculadas a la investigación. Suspensión de actividades empresariales: Impedimento legal para ejercer cargos directivos o tomar decisiones dentro de la empresa Ingemar (donde posee cerca del 40% de las acciones) durante los seis meses que durará la investigación complementaria.