Tras la aprobación de la prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo, el exgobernador de Baja California llegó a su casa en Ensenada, Baja California, luego de más de 40 horas de traslado.

Bajando de la patrulla de la Guardia Nacional (GN) que lo trasladó desde la prisión de alta seguridad del Altiplano, Ernesto Ruffo dijo tener una visión positiva a su proceso por presunto huachicol fiscal.

Ernesto Ruffo llega a su casa en Ensenada a cumplir prisión domiciliaria

El exgobernador Ernesto Ruffo logró que la jueza le dieron prisión domiciliaria por su edad y condición de salud, hecho que comenzará a vivir a partir de hoy 28 de septiembre de 2026 desde su casa en Ensenada, Baja California.

En cuanto Ruffo llegó a su casa, medios de comunicación ya lo estaban esperando para cuestionarle no solamente de su viaje, sino sobre su sentir hacia el proceso que está llevando la FGR y que lo llevó a prisión preventiva en el Altiplano.

Ante ello, el político dijo que se mantenía con pensamientos positivo, aunque sabe que en el país “las cosas no van bien con nuestro país”.

“Hay que ver siempre las cosas de forma positiva”. Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California.

Ernesto Ruffo está siendo acusado por presuntamente formar parte de una red de huachicol fiscal, al ser accionista de una empresa que traficó con hidrocarburos.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre el traslado que le llevó más de 40 horas, Ruffo dijo que la GN se portó adecuadamente con él durante el trayecto.

Sin embargo, esta decisión de traslado vía terrestre ha causado indignación porque el argumento por el que Ruffo logró prisión domiciliaria fue por comprobar su estatus de salud, mismo que se pone en peligro al hacer un traslado así.

Pese a ello, la defensa de Ernesto Ruffo confirmó que sabían que era una posibilidad que la GN decidiera hacer el traslado por carretera del Altiplano en el Estado de México a Ensenada.

Ernesto Ruffo recibe atención médica tras su llegada a prisión domiciliaria

El expolítico Ernesto Ruffo llegó alrededor de las 8:00 am a su casa en Ensenada, Baja California, y recibió atención médica inmediata, dijo su hija Verónica Ruffo.

Pese a que llegando a su domicilio Ruffo brindó algunas palabras a la prensa, su hija Verónica Ruffo compartió con Azucena Uresti que al entrar a su casa recibió atención médica para monitorear sus signos vitales.