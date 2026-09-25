El cambio de medida cautelar que se le otorgó a Ernesto Ruffo, con el cual podrá continuar su proceso en prisión domiciliaria, fue celebrado por la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN).

“Celebramos que un juez haya determinado que pueda continuar su proceso desde su domicilio” PAN

Fue por medio de una publicación que compartió en sus redes sociales, que el PAN expresó su beneplácito por el fallo judicial que se emitió el viernes 25 de septiembre.

Cabe destacar que un juez federal aceptó el cambio de medida cautelar para Ernesto Ruffo luego de que la defensa alegó problemas médicos, argumento por el cual se le otorgó la prisión domiciliaria.

PAN festeja salida de Ernesto Ruffo del Altiplano

Durante la audiencia del viernes 25 de septiembre, un juez federal aceptó modificar la medida cautelar contra el exgobernador de Baja California acusado de formar parte de una red de huachicol fiscal, Ernesto Ruffo.

La resolución establece que Ernesto Ruffo podrá salir del penal del Altiplano en el Estado de México para continuar con su proceso en prisión domiciliaria, hecho que fue celebrado por el PAN.

En su mensaje, el PAN afirmó que el fallo judicial se trata de un “paso importante” no solo para el caso de Ernesto Ruffo, sino que lo es para “la defensa de los derechos en México”.

“Celebramos que un juez haya determinado que pueda continuar su proceso desde su domicilio, cerca de su familia y en condiciones que protejan su salud” PAN

PAN festeja prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo (@AccionNacional/X)

En ese sentido, celebró la decisión del juez que permite al exgobernador ir a su casa mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra, pues eso le permitirá estar cerca de su familia y en condiciones que protejan su salud.

Al insistir en festejar la prisión domiciliaria, el PAN expresó su confianza en que el proceso que se lleva a cabo, se haga bajo un “pleno respeto a sus derechos, a la ley y al debido proceso”.

Juez otorgó prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo por su edad y salud

El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, abandonará el penal del Altiplano tras obtener el beneficio de prisión domiciliaria otorgado por un juez federal este viernes 25 de septiembre.

El exmandatario aprehendido desde el 16 de julio de 2026 por presunta delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, enfrentará ahora la secuela procesal recluido desde un domicilio autorizado.

Ernesto Ruffo deja el Altiplano; irá a prisión domiciliaria (Eduardo Díaz/SDPnoticias )

En la audiencia, la defensa legal sustentó el recurso en el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, norma que faculta la medida preventiva a procesados mayores de 70 años.

Aunado a su edad de 74 años, los abogados acreditaron padecimientos vasculares e hipertensión severa que exigen atención médica ininterrumpida, lo cual fue valorado por el juez.