Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California, podrá continuar con su proceso penal bajo prisión domiciliaria debido a que un juez federal le concedió el cambio de medida cautelar.

Debido a lo anterior, el exmandatario, a quien se le acusa de participar en un esquema del llamado huachicol fiscal, salió del Penal del Altiplano este viernes 25 de septiembre.

Cabe destacar que durante la audiencia, la representación legal de Ernesto Ruffo argumentó que el político de 74 años de edad sufre de algunos padecimientos, por lo que requiere de atención médica constante.

Detención de Ernesto Ruffo (Cuartoscuro / Chris Noyola Martínez )

Juez otorga prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo

El pasado 16 de julio de 2026, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exgobernador del estado de Baja California, Ernesto Ruffo y lo ingresaron formalmente al penal federal del Altiplano.

Como parte del proceso, el exmandatario fue vinculado a proceso y se le fijó la medida de prisión preventiva, ante lo cual familiares encabezados por su hija Verónica Ruffo, exigieron el cambio de medida al advertir problemas médicos.

Durante agosto y las primeras semanas de septiembre, simpatizantes e integrantes de la defensa legal intensificaron los reclamos para otorgar la prisión domiciliaria para Ernesto Ruffo.

Como parte de ello, al concluir la audiencia del 25 de septiembre, un juez federal admitió las solicitudes de revisión y ordenó el cambio de medida cautelar, por lo que el imputado salió del Altiplano.

En consecuencia, al valorar los dictámenes correspondientes y tras avalar la salida de Ernesto Ruffo del penal de máxima seguridad, el exmandatario podrá seguir el proceso en resguardo domiciliario.

Detención de Ernesto Ruffo (Redes sociales)

Defensa de Ernesto Ruffo alegó edad avanzada y padecimientos del exgobernador

Durante la audiencia, la defensa de Ernesto Ruffo acreditó que el imputado padece hipertensión arterial severa y complicaciones vasculares, las cuales requieren atención médica ininterrumpida.

Al invocar el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez resolvió que por ser un hombre mayor de 70 años y con enfermedades graves, procede el cambio de medida cautelar.

Ante la valoración de los dictámenes periciales presentados, la autoridad judicial determinó que mantener al imputado recluido en el penal del Altiplano ponía en riesgo su integridad física y su vida.

Por ello, se otorgó la prisión domiciliaria fija, supeditada al resguardo de elementos de la Guardia Nacional y a la portación de un brazalete electrónico durante la secuela procesal de Ernesto Ruffo.