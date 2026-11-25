Durante la conferencia del Pueblo del 25 de noviembre, Claudia Sheinbaum reaccionó al anuncio de Alejandro Moreno sobre la denuncia contra Miguel Ángel Osorio Chong.

Dicha denuncia estaría motivada por un presunto desvío de fondos ocurrido en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

Claudia Sheinbaum afirmó simplemente que el asunto “se explica solito” y que no requiere mayor interpretación, por lo que optó por no profundizar en interpretaciones complejas sobre acciones de Alejandro Moreno.

“Se explica solito, ¿no? Yo creo que no hay que darle mucha interpretación” Claudia Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre la denuncia de Alejandro Moreno contra Osorio Chong, Sheinbaum afirmó que el asunto “se explica solito”

Al ser cuestionada por los medios sobre la intención de Moreno de denunciar a Osorio Chong justo después de las acusaciones sobre la división interna del PRI, Sheinbaum desestimó realizar un análisis extenso.

Con esta postura, sugirió que las intenciones y la naturaleza de represalia de la acción legal son evidentes, por lo que no requieren mayor explicación ni análisis profundo.

Alejandro Moreno anunció que el PRI alista una denuncia penal por el presunto desvío de más de 3,000 millones de pesos de recursos públicos.

Señaló que los desvíos ocurrieron durante la gestión de Osorio Chong al frente de la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Agregó que existen expedientes en proceso de documentación y exfuncionarios de esa administración que están desaparecidos o no se han presentado a declarar.

Sostuvo que el exsecretario actúa al servicio del gobierno y acusó al partido Morena de otorgarle un “manto de impunidad” y protección política.

Afirmó que Osorio Chong fue expulsado del PRI por “impresentable”, calificándolo como “el más corrupto”, “patético” y “esquirol”, además de hacer duras críticas sobre sus hábitos personales y aspecto físico.

Sheinbaum y Alejandro Moreno han tenido una confrontación política constante

La relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Alejandro Moreno se ha caracterizado por una confrontación política constante, marcada por descalificaciones mutuas, desacuerdos ideológicos y choques en el ámbito público y legislativo.

Ante las críticas de Moreno asegurando que el gobierno ha sido rebasado por el crimen organizado, Sheinbaum ha rechazado rotundamente tales afirmaciones, señalando al PRI por haber fomentado la “narcopolítica” en gestiones pasadas y defender posturas que buscan la injerencia extranjera.

Sheinbaum ha tildado a Moreno de “entreguista” tras sus viajes a Estados Unidos para denunciar al gobierno mexicano y solicitar la revocación de visas a funcionarios.

Moreno responde acusando a la administración federal de mantener una “persecución política” en su contra.

Alejandro Moreno Cárdenas, coordinador y presidente nacional del Partido Revolución Institucional (Galo Cañas Rodríguez)

En debates sobre honestidad y temas electorales, la mandataria ha puesto en duda la solvencia moral de Moreno para hablar de transparencia, mientras que el líder priista acusa al gobierno de buscar el control de las instituciones electorales.

Sheinbaum ha condenado públicamente altercados que involucran a Moreno en el Senado, comparando su conducta con la de grupos de choque. Por su parte, Moreno atribuye estos roces a un presunto autoritarismo estatal.