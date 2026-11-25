Mariana Gómez del Campo despidió a su esposo, Michel Pesquera, a quien definió como un hombre “inteligente, fuerte y amoroso”, tras darse a conocer su muerte este martes 24 de noviembre.

¡Fui la más afortunada de haber coincidido contigo en esta vida! Un hombre inteligente, fuerte, amoroso, generoso y con un corazón gigante. Mariana Gómez del Campo, militante del PAN

La secretaria de Asuntos Internacionales del PAN difundió el mensaje de despedida mediante redes sociales, su esposo con quien formó una gran familia, como describe en el mensaje.

En su publicación, Mariana Gómez del Campo también confirmó que el empresario Michel Pesquera murió tras una lucha de 18 meses contra el cáncer.

Mariana Gómez del Campo despide a su esposo, Michel Pesquera con amoroso mensaje

La tarde de este martes 24 de noviembre, Mariana Gómez del Campo despidió a su esposo, Michel Pesquera, con un mensaje mediante redes sociales, en donde agradece haber estado casada con él.

“Un hombre inteligente, fuerte y amoroso”: Mariana Gómez del Campo despide a Michel Pesquera (Captura de pantalla)

Mariana Gómez del Campo destacó a su “güero amado y hermoso”, a quien definió como un hombre inteligente, amoroso, fuerte y generoso, con un corazón gigante que admirará por siempre.

La panista también agradeció la familia que formó con Michel Pesquera; no sólo por su amada hija, también por los siete perritos que se comprometió a cuidar ahora que el empresario descansa en paz.

Y resaltó el amor y admiración que tendrá por Michel Pesquera, de quien Mariana Gómez del Campo se quedará con los más bonitos recuerdos, como su complicidad y las risas, así como todas las aventuras.

Finalmente, Mariana Gómez del Campo señaló que fue un privilegio ser su compañera de vida, haber coincidido con Michel Pesquera, a quien le aseguró que honrará su memoria para que su hija crezca sabiendo lo extraordinario que fue.