Miguel Ángel Osorio Chong, ex miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), desmintió su interés de unirse a Morena como lo afirmó el senador Gerardo Fernández Noroña.

En entrevista con José Cárdenas, Miguel Ángel Osorio Chong negó tener interés de unirse a Morena y retó a Noroña a que muestre evidencia de que intentó sumarse a las filas del partido.

Gerardo Fernández Noroña también comentó que Gil Zuarth tenía interés de unirse a Morena para integrarse como senador plurinominal, pero el panista lo desmintió y lanzó un mensaje.

Miguel Ángel Osorio Chong niega tener interés para unirse a Morena como dijo Fernández Noroña

Miguel Ángel Osorio Chong negó la declaración de Fernández Noroña sobre que él tuvo interés en unirse a Morena para buscar un lugar en la Cámara de Senadores.

“Nunca, con ningún personaje de Morena me he reunido para pedir o sugerir el unirme a esa trinchera, mucho menos un espacio político”. Miguel Ángel Osorio Chong

El ex secretario de Gobernación señaló que esto solo sería una cortina de humo de Gerardo Fernández Noroña “para tapar sus escándalos, su falta de ética y moral”, pues él no tiene interés de unirse a Morena.

Durante la entrevista, Miguel Ángel Osorio Chong resaltó que si dejó el PRI fue porque estaba en desacuerdo con la dirigencia, pero nunca fue con la intención de unirse a las filas de Morena.

“Yo renuncié al PRI por el personaje que dirige ese partido, pero de eso a cambiarme de partido y pedir un espacio, nunca. Quiero pruebas, que me diga a quien se lo pedí, lo reto”. Miguel Ángel Osorio Chong

Roberto Gil Zuarth responde a Noroña y niega interés de unirse a filas de Morena

Gerardo Fernández Noroña también habría señalado que Roberto Gil Zuarth, del PAN, buscaba una candidatura en la Cámara de Diputados en el proceso electoral del 2024.

“¡Quiso venir al movimiento! Quiso venir al movimiento, pero no cabía. Sí hemos tenido estómago, pero eso era demasiado. Entonces, no, nada que ver”. Gerardo Fernández Noroña

A través de redes sociales, Roberto Gil Zuarth desmintió las declaraciones de Noroña y afirmó que es un “mentiroso compulsivo” y no puede comprobar lo que dice porque todo es falso.