La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las cuentas de Rubén Rocha Moya “nunca se descongelaron”, luego de que se anunciara el nuevo bloqueo al gobernador con licencia de Sinaloa.

“Nunca se descongelaron las cuentas” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, Rubén Rocha Moya había solicitado el acceso a su pensión en el marco de las investigaciones en su contra.

Sin embargo, sus cuentas seguían congeladas pese a la solicitud, que fue revocada luego del recurso de inconformidad promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Asimismo resaltó que Rocha Moya tiene derecho a impugnar la decisión que le impide tener acceso a su pensión.

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