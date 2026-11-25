La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el tema de Inés Gómez Mont “es relevante” con la Interpol, pero también con Estados Unidos por la decisión de no extraditarla a México.

La mandataria externó que cómo se cree que Inés Gómez Mont será enviada a España porque entró con ese pasaporte a Estados Unidos, pedirá al país la extradición a México por las órdenes de aprehensión que tiene pendientes.

México pedirá a España la extradición de Inés Gómez Mont

Claudia Sheinbaum informó en la mañanera del pueblo del 25 de noviembre de 2026, que México pedirá el reporte de extradición de Inés Gómez Mont al gobierno de España por las órdenes de aprehensión que tiene pendientes en el país.

Esto debido a que se dio a conocer que la conductora fue liberada tras de detención en Estados Unidos, por lo que se cree que será enviada a España por haber entrado con ese pasaporte de forma ‘ilegal’ al país norteamericano.

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