El senador Miguel Ángel Osorio Chong respondió a su expulsión del PRI, mencionando que renunció hace meses por el mentiroso de Alejandro Moreno .

Esto fue después de que este jueves 5 de octubre, Alejandro Moreno y el Consejo Político Nacional del PRI expulsaran a Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Omar Fayad, entre otros militantes .

A su vez, tanto Miguel Ángel Osorio Chong como Claudia Ruiz Massieu respondieron a su supuesta expulsión, que en conjunto con todos los demás mencionados, renunciaron al PRI con anterioridad.

Miguel Ángel Osorio Chong responde a Alejandro Moreno por su expulsión del PRI

En entrevista con Joaquín López-Dóriga, Miguel Ángel Osorio Chong negó que Alejandro Moreno lo haya expulsado del PRI este 5 de octubre, ya que el senador renunció desde julio de este 2023 .

Miguel Ángel Osorio Chong explicó que es ridícula la expulsión de Alejandro Moreno, razón por la cual renunció hace meses y fue precisamente por el dirigente nacional del PRI, a quien definió como “mentiroso, traidor del partido y corrupto”.

De acuerdo con Miguel Ángel Osorio Chong, Alejandro Moreno solamente se está aprovechando del PRI y se adueñó del partido, ya que lo usa para sus negociaciones .

Igualmente mencionó que el Consejo Político Nacional del PRI no tiene las facultades para expulsar a los militantes, ya que solamente es para crear polémica , en lugar de concentrarse en las elecciones 2024.

Explicó a su vez que también se debe notificar al implicado, en este caso Miguel Ángel Osorio Chong, para que tenga la oportunidad de defenderse ya que es para ser juzgado, notificación que no recibió .

Renuncia de priistas (Daniel Augusto)

En cuanto a su continuidad en la política, Miguel Ángel Osorio Chong respondió que está interesado en hacer buena política para construir un mejor país y no vive para los espacios, esto en respuesta a que no podrá reelegirse como senador.

Aunque también dijo que está en pláticas con varios partidos, no tiene prisa, ya que en este momento se encuentra en el proceso de transición.

Claudia Ruiz Massieu también responde a Alejandro Moreno

A su vez, en entrevista con Pamela Cerdeira, otra de las expulsadas por Alejandro Moreno, Claudia Ruiz Massieu también respondió al dirigente del PRI, secundando a Miguel Ángel Osorio Chong sobre “la ridículez y absurdo” de la acción .

De acuerdo con la también senadora, Claudia Ruiz Massieu mencionó que es como si la expulsaran del PAN en donde nunca ha militado, ya que desde hace tres meses presentó su renuncia al PRI, por sus convicciones y por congruencia.

También explicó que la expulsión de un militante lleva un proceso de tintes jurídicos , que el Consejo Político no tiene las facultades para realizar, añadiendo que no recuerda que el PRI expulse a quienes ya renunciaron en toda la historia del partido.