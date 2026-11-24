Alejandro Moreno se burló de la apariencia de Miguel Ángel Osorio Chong luego de que el expriista criticara su dirigencia.

Ante las críticas de Osorio Chong, quien aseguró que Alito Moreno acabó con el PRI, el dirigente nacional decidió responder con burlas al asegurar que está hinchado y abotargado.

“No lo reconocí cuando lo vi… hinchado, abotagado…me dicen que todo el día está en el pedo. Alejandro Moreno

Asimismo, señaló que le han comentado que tendría problemas de alcoholismo pues “está todo el día en el pedo”.

De acuerdo con el presidente nacional del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien se refirió como “el chino Chong”, ha criticado la corrupción cuando es “el más corrupto”.

Alejandro Moreno se burla de Osorio Chong y asegura que “ahora es de Morena”

A pregunta expresa sobre las críticas de Miguel Ángel Osorio Chong sobre su dirigencia en el PRI, Alejandro Moreno decidió responder con burlas hacia el aspecto del ex secretario de Gobernación.

“Ni reconocía al chino Chong, o sea, todo abotagado. Me dicen que todo el día se echan los tragos. Es verdaderamente lamentable” Alejandro Moreno

Asimismo, aseguró que Miguel Ángel Osorio Chong está al servicio del régimen y “ahora el chino Chong también es Morena” y recordó que, por ello, fue expulsado del PRI.

“Es patético lo que dice porque están al servicio del régimen como lo que son: esquiroles y lacayos… Morena los protege, es el manto de impunidad. Ahora el chino Chong también es Morena” Alejandro Moreno

Cabe señalar que Osorio Chong ha señalado que él fue quien renunció a su militancia en el PRI debido a conflictos con Alejandro Moreno.

Alejando Moreno anuncia denuncia contra Osorio Chong

Por otra parte, aseguró que Miguel Ángel Osorio Ching habría encabezado una red de desvío de recursos públicos por más de 3 mil millones de pesos.

Por ello, compartió que ya trabaja en la documentación para presentar una denuncia penal en su contra, así como contra otros exfuncionarios que habrían participado en el manejo irregular de recursos públicos.