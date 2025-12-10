La Secretaría de Gobernación (Segob) prometió a transportistas y agricultores que hoy 10 de diciembre tendrían mesa de diálogo sobre los acuerdos que tenían, pero ya fueron canceladas.

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) compartió que la Segob les informó que su mesa de diálogo ya no sería con ellos a pesar de que el acuerdo era así.

Diálogo que Segob pactó con ANTAC y campesinos se cancela

Después de cuatro días de paros en carreteras de la República Mexicana por transportistas y agricultores, la Segob llegó a un acuerdo con ellos, pero ya realizó el primer incumplimiento.

A través de una entrevista con Azucena Uresti, David Ortiz vicepresidente de la ANTAC, informó que la mesa de diálogo pactada para hoy 10 de diciembre, fue cancelada.

De acuerdo con David Ortiz, transportistas y campesinos llegaron a las oficinas de la Segob para la conversación pactada y ver avances luego de sus peticiones, pero la dependencia negó el diálogo.

Bloqueo de la ANTAC 24 de noviembre. (Facebook/ANTAC )

David Ortiz aseguró que aunque la Segob no se negó a atenderlos, cree que hay algo extraño en que la dependencia se deslinde de la mesa de trabajo y los mande a otra área para la negociación.

“No nos van a atender en Gobernación, pienso yo que se entorna a algo raro ahí (...) vamos a ver a qué instancia nos van a mover para que nos atiendan (...) Algo están tramando y no me suena bueno”. David Ortiz, vicepresidente de la ANTAC.

Por otra parte, aseguró que tanto la ANTAC como los campesinos siguen unidos como en el momento en que realizaron los bloqueos en noviembre de 2025.

Segob no ha cumplido con lo prometido a transportistas

Además de la cancelación de las mesas de trabajo por Segob con la ANTAC y campesinos, los transportistas aseguran que no les han cumplido lo pactado.

David Ortiz confirmó lo que el dirigente de la ANTAC argumentó la semana pasada, asegurando que la Segob no ha cumplido con lo pactado para terminar con los bloqueos.

Lo que ANTAC pidió a Segob es “seguridad” en las carreteras federales de la República Mexicana, subrayando que los municipios debían dejar de hacer retenes porque extorsionaban a transportistas.