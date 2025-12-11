La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció la puesta en marcha del programa de incentivos para productores de trigo.

Por lo que aquí te presentamos las fechas y requisitos para recibirlo.

trigo/pixabay

¿Cuáles son los requisitos de Sader para productores de trigo?

Para acceder al programa de la Sader, el productor de trigo deberá presentarse a las instalaciones de dicha institución con documentación en original y copia del acuse de registro al padrón de solicitantes y beneficiarios.

Este documento podrá descargarse en la siguiente liga, junto a la carta de “Solicitud de registro de pequeño y mediano productor de trigo”:

https://www.suri.agricultura.gob.mx:8001/

Los requisitos para acceder a este apoyo dirigido a productores de trigo son:

Ser ciudadano mexicano mayor de edad y que radique en los Estados Unidos Mexicanos

Identificación oficial vigente (INE, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar)

Comprobante de domicilio (agua, luz, teléfono, predial) con una antigüedad no mayor a 3 meses a la fecha de la solicitud

CURP con una antigüedad no mayor a 3 meses

Acuse de registro en el padrón de solicitantes y beneficiarios de la Sader

Designar a un beneficiario y proporcionar su CURP

Además, también se necesita una cuenta bancaria vigente con los siguientes requisitos:

Ser de nivel 4

No límites de depósitos

Estar a nombre del solicitante

Pertenecer a una institución incluida en el listado de bancos comerciales autorizados por la CNBV

Tener una antigüedad no mayor a 3 meses de la fecha de solicitud

A fin de comprobar la propiedad y/o legal posesión del predio, el productor interesado deberá presentar:

Título de propiedad

Certificado parcelario o escritura pública

Constancia de posesión: documento sellado y firmado por un fedatario público o la autoridad local

De ser el caso, los productores que no son propietarios del predio deberán acreditar su legal posesión con un contrato de arrendamiento, contrato de aparcería, contrato de comodato, entre otros.

Adicionalmente, cuando sea el caso, se deberán anexar los siguientes documentos digitales en formato PDF:

Permiso único de siembra, documento o factura vigente

Comprobante de pago de agua del ciclo O-I2024-2025

Documento que acredite la entrega de grano: nombre completo del productor, tipo de grano, ciclo agrícola, cantidad de grano entregado.

Estar al corriente en sus obligaciones fiscales, constancia de situación fiscal con una antigüedad no mayor a 3 meses