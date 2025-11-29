Gobierno y transportistas acuerdan nuevas medidas contra la inseguridad en carreteras de México

En medio de los bloqueos que se han registrado en varias entidades del país, el Gobierno de México y grupos de transportistas acordaron nuevas medidas contra la inseguridad que se vive en las carreteras de México.

Como parte de este diálogo, el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se comprometió a reforzar las acciones junto a cámaras y asociaciones del autotransporte para lograr carreteras más seguras.

Los acuerdos tuvieron lugar durante una reunión privada celebrada este viernes 28 de noviembre de 2025, la cual encabezó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Bloqueos en México (Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Omar García Harfuch presenta medidas para reducir los casos de robo de transportistas en carreteras de México

Como parte de la mesa de trabajo, Omar García Harfuch escuchó las demandas de los transportistas con el objetivo de atender las peticiones de seguridad de este sector.

En medio del diálogo, aseguró a los transportistas que se están reforzando las áreas de inteligencia e investigación dentro de la SSPC, además de que se dará seguimiento a las carpetas de investigación por robo a transportes.

Omar García Harfuch agregó que se aprovechará la Estrategia Nacional contra la Extorsión para mejorar la seguridad en carreteras y evitar actos de extorsión en los tramos carreteros.

Según comentó en la mesa de diálogo el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, la estrategia contra el robo en carreteras ha permitido una reducción de 54% en este delito entre 2018 y 2025.