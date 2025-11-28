Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, hizo un llamado para atender con urgencia las demandas de los agricultores y transportistas que se manifiestan en el estado y todo México.

A cuatro días desde que iniciaron los bloqueos, la gobernadora Maru Campos señaló que estas protestas ya están afectando la vida diaria de la población en el estado de Chihuahua.

La noche de este jueves 26 de noviembre, la Segob informó que se llegó a un acuerdo con agricultores y transportistas, quienes se comprometieron a retirar los bloqueos en todo México.

Agricultores mantienen bloqueos (Especial)

En un video en redes sociales, Maru Campos hizo un llamado urgente para que el gobierno federal, agricultores y transportistas encuentren una solución conjunta a sus demandas.

“Es urgente encontrar ya soluciones sin afectar a quienes también dependen de estas carreteras”. Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

La gobernadora Maru Campos señaló que los bloqueos en Chihuahua comienzan a afectar la vida diaria de las familias y no solo en la movilidad o de forma económica, sino que no podido acceder a:

Medicamentos

Alimentos

Insumos esenciales

Respecto a la postura de los manifestantes, Maru Campos dijo que los respeta y respalda, sin embargo, señaló que “Chihuahua no puede detenerse” por los bloqueos que han instalado.

Maru Campos pidió a los agricultores y transportistas de Chihuahua buscar una alternativa local que les permita protestar sin dañar la dinámica económica y social del estado.

Maru Campos pide detener bloqueos en Chihuahua. (Captura de pantalla)

Segob informa que agricultores y transportistas retirarán bloqueos

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que los agricultores y transportistas se comprometieron a retirar los bloqueos tras la reunión de hoy jueves 27 de noviembre.

De acuerdo con la Segob, en la reunión se expusieron los diversos programas de apoyo y acciones que implementará el gobierno de México para cumplir sus demandas.

Los acuerdos alcanzados se habrían logrado tras la implementación de tres mesas de diálogos, donde se abordaron los siguientes temas:

Seguridad en carreteras Ordenamientos legales en materia de agua Campo mexicano